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^200 مثال: غزة العزة

الدفاع المدني: سكان مناطق "الخطر الأصفر" في غزة يواجهون معاناة إنسانية متفاقمة

الرسالة نت - متابعة

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن المواطنين القاطنين في مناطق "الخطر الأصفر" يواجهون أوضاعًا إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة، في ظل ظروف قاسية وضغوط يومية متواصلة تؤثر على مختلف جوانب حياتهم.

وأوضح بصل أن السكان يعانون من صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب حالة مستمرة من القلق وانعدام الاستقرار، ما ينعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية وسلامتهم النفسية.

وأشار إلى أن هذه الظروف تفرض أعباءً متزايدة على الأسر، وتحد من قدرتها على ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي، داعيًا إلى التحرك لتخفيف معاناة السكان في تلك المناطق.

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https://alresalah.news/p/313245

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