شهيد وجريحان في قصف إسرائيلي استهدف مركبة وسط قطاع غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخران، اليوم، إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مركبة قرب جسر وادي غزة، شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثمان الشهيد، إلى جانب نقل مصابين من محيط الاستهداف، عقب أربع غارات متتالية شنتها طائرات الاحتلال على المنطقة.

ويأتي هذا القصف في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تتضمن عمليات قصف واستهداف متواصلة، إلى جانب توسيع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" باتجاه الغرب، واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.