بعد المشاركة في كأس العالم .. محمد صلاح يحدد ملامح مستقبله

بدأ النجم المصري محمد صلاح رسم ملامح مستقبله، بعد أيام قليلة من إسدال الستار على مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026، الذي انتهى بخسارة دراماتيكية أمام الأرجنتين بنتيجة (3-2) في دور الـ16، رغم تقدم “الفراعنة” بهدفين دون رد حتى الدقائق الأخيرة.

ورغم مرارة الإقصاء، حقق المنتخب المصري إنجازًا تاريخيًا ببلوغه ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى، في مشاركة شهدت تألق صلاح ورفاقه قبل أن تنتهي أمام حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي.

صلاح يغلق باب أوروبا

كشف موقع “ترانسفير نيوز لايف” أن قائد المنتخب المصري اتخذ قرارًا بعدم مواصلة مسيرته في الملاعب الأوروبية، مع انتهاء رحلته مع ليفربول، التي امتدت تسعة مواسم، أصبح خلالها أحد أبرز نجوم النادي وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح التقرير أن صلاح صرف النظر عن العروض الأوروبية، رغم اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه، وفي مقدمتها إنتر ميلان الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وغلطة سراي التركي.

مفاضلة بين السعودية وأمريكا

وبحسب التقرير، فإن النجم المصري حصر خياراته المقبلة بين الانتقال إلى دوري روشن السعودي أو خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، في خطوة قد تمهد لمواجهة جديدة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يدافع عن ألوان إنتر ميامي.

وتبدو أندية دوري روشن الأكثر جدية في سباق التعاقد مع صلاح، بعدما أبدت أندية الهلال والاتحاد والأهلي اهتمامًا كبيرًا بضمه، في إطار سعيها لاستقطاب أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

صراع مرتقب على توقيع النجم المصري

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات متسارعة بشأن مستقبل محمد صلاح، في ظل المنافسة بين الدوريين السعودي والأمريكي على ضم قائد المنتخب المصري، بعد إسدال الستار على واحدة من أنجح المسيرات الاحترافية للاعب عربي في أوروبا، وترقب الجماهير للإعلان الرسمي عن محطته الجديدة.