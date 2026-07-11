الاحتلال يشن اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة اقتحامات ومداهمات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش واعتقالات.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز الطور، وحاصرت بناية سكنية في شارع تل جنوب غرب المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، كما اقتحمت مدينة أريحا، ومنطقة الدوحة غرب بيت لحم، حيث داهمت منزلًا خلال الاقتحام.

واقتحمت القوات أيضًا بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومدينة يطا جنوب الخليل، إلى جانب مدينة رام الله، فيما حاصرت الأهالي في منطقة عين الزرقا غربي قرية بيتلو، عقب تصديهم لهجوم للمستوطنين على المنطقة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة، واعتقلت شابين خلال الاقتحام