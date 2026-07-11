عمليات نسف وإطلاق نار شرقي قطاع غزة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، عمليات نسف شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وسط إطلاق نار بعدة مناطق في القطاع.

وأفاد مراسل الرسالة نت بأن جيش الاحتلال نفذ أربع عمليات نسف متتالية شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في المناطق الشرقية للمدينة.

وأشار "مراسلنا" إلى أن طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" ألقت قنابل شمال دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، فيما تواصل إطلاق النار المكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي مدينتي خان يونس وغزة.

وأضاف أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة في محيط مدرسة الهاشمية ومنتزه المحطة بحي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" النار باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين في حيي الشجاعية والتفاح.

وحسب مراسلنا، فإن تحليقًا مستمرًا للطائرات المسيّرة يتواصل في عدد من المناطق.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والذي سرى في العاشر من أكتوبر العام المنصرم.

وقتل جيش الاحتلال أكثر من 1095 مواطنًا منذ وقف إطلاق النار بغزة.