5 تطبيقات ذكية تغيّر تجربة السفر.. من التخطيط إلى الوصول دون عناء

لم يعد السفر كما كان قبل سنوات، حين كانت الحقائب تمتلئ بالتذاكر الورقية والخرائط المطبوعة وقوائم الحجوزات. اليوم، أصبح الهاتف الذكي الرفيق الأول للمسافر، إذ يدير تفاصيل الرحلة من التخطيط وحتى العودة، مستفيدًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية.

وباتت تطبيقات السفر أكثر من مجرد أدوات للملاحة أو الحجز؛ فهي تتنبأ بحركة المرور، وتقترح أفضل وسائل التنقل، وتترجم النصوص واللافتات فورًا، بل وتساعد المستخدم في تجهيز حقيبة السفر بما يتناسب مع وجهته وحالة الطقس.

وفيما يلي أبرز خمسة تطبيقات تعكس هذا التحول الرقمي في عالم السفر:

1. خرائط غوغل.. ملاحة ذكية تتوقع الازدحام

لم تعد خرائط غوغل (Google Maps) تقتصر على إرشاد المستخدم إلى وجهته، بل تعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتحليل مليارات البيانات المتعلقة بحركة المرور والبنية التحتية وتقارير المستخدمين، بهدف اختيار أسرع المسارات وفق الظروف الفعلية.

كما يوفر التطبيق خرائط تعمل دون اتصال بالإنترنت، ومعلومات عن وسائل النقل العام، والتنقل داخل المطارات ومراكز التسوق، إضافة إلى تقييمات المطاعم والفنادق والمعالم السياحية، ما يمنح المسافر تجربة أكثر سهولة ودقة.

2. تريب إت.. جدول رحلتك في مكان واحد

يواجه كثير من المسافرين مشكلة تشتت تفاصيل الحجوزات بين رسائل البريد الإلكتروني، وهنا يأتي دور TripIt، الذي يجمع تلقائيًا معلومات الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات في جدول زمني واحد يسهل الوصول إليه من أي جهاز.

كما توفر النسخة المدفوعة تنبيهات فورية بشأن تأخير الرحلات، أو تغيير بوابات الصعود، أو إلغائها، مما يساعد المسافر على متابعة رحلته دون الحاجة إلى البحث المستمر عن التحديثات.

3. غوغل ترانزليت.. ترجمة فورية تفهم المعنى

أحدث Google Translate نقلة كبيرة في الترجمة الآلية بفضل تقنية الترجمة العصبية، التي تترجم الجمل كاملة بدلاً من الكلمات المنفردة، ما يجعل النتائج أكثر دقة وطبيعية.

ويتيح التطبيق ترجمة النصوص عبر الكاميرا بشكل فوري، وترجمة المحادثات الصوتية بين متحدثين بلغتين مختلفتين، إضافة إلى إمكانية تنزيل اللغات لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت، وهو ما يجعله أداة لا غنى عنها أثناء السفر.

4. روم تو ريو.. جميع وسائل النقل في منصة واحدة

يُسهّل Rome2Rio الوصول إلى أي وجهة عبر جمع بيانات آلاف شركات الطيران والقطارات والحافلات والعبارات وخدمات النقل المختلفة في منصة واحدة.

ويعرض التطبيق جميع خيارات التنقل بين أي نقطتين، مع مقارنة الوقت والتكلفة وعدد محطات التوقف، مستفيدًا من تحديثات مستمرة لبيانات النقل، ما يوفر على المسافر الوقت والجهد في البحث بين عشرات المواقع.

5. باك بوينت.. حقيبة سفر مصممة بالذكاء الاصطناعي

يساعد PackPoint المستخدم على تجهيز حقيبته بطريقة ذكية، إذ ينشئ قائمة مخصصة بالأغراض المطلوبة بناءً على حالة الطقس، ومدة الرحلة، وطبيعتها، والأنشطة المخطط لها.

فعلى سبيل المثال، يقترح ملابس مقاومة للمطر عند توقع هطول الأمطار، أو يضيف الملابس الرسمية لرحلات العمل، ويعدل القائمة تلقائيًا بحسب نوع الرحلة، سواء كانت شاطئية أو سياحية أو مهنية.

مستقبل السفر مع الذكاء الاصطناعي

يتجه قطاع السفر نحو مرحلة جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث سيصبح بإمكان المساعدات الذكية التخطيط للرحلات بالكامل، بدءًا من مقارنة الأسعار وحجز تذاكر الطيران والفنادق، وصولًا إلى اقتراح أفضل الوجهات وإعادة ترتيب الجدول تلقائيًا عند تأخر الرحلات أو تغير الأحوال الجوية.

ومع بدء شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وأوبن إيه آي في دمج المساعدات الذكية ضمن خدماتها، يبدو أن مستقبل السفر سيكون أكثر ذكاءً، مع وكلاء رقميين قادرين على إدارة الرحلات واتخاذ القرارات بما يتوافق مع تفضيلات المستخدم واحتياجاته.