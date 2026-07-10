ناشطون إسرائيليون يدفعون لإقامة بؤرة استيطانية داخل المنطقة الأمنية في سوريا

كشف موقع "واللا" العبري أن مجموعة من ناشطي اليمين الإسرائيلي تسعى إلى فرض واقع استيطاني جديد داخل المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، عبر الدفع نحو إقامة استيطان مدني يهودي في المنطقة.

وأوضح الموقع أن عددًا من الناشطين أمضوا ليلة كاملة في منطقة جبل الشيخ، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشروع إنشاء بؤرة استيطانية دائمة هناك.

وبحسب التقرير، ترى أوساط في اليمين الإسرائيلي أن التطورات الأمنية في سوريا تستدعي تثبيت وجود استيطاني داخل المنطقة، بزعم منع أي "تدهور أمني" مستقبلي، في إطار مساعٍ لفرض وقائع جديدة على الأرض.