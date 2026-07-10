السرطان خطف طفولته والحرب أبعدت والده.. حسنين ينتظر لم شمل أسرته

في إحدى مستشفيات جمهورية مصر العربية، يرقد الطفل الفلسطيني حسنين حسام حجاج (4 أعوام) على سرير العلاج بعد خروجه من قطاع غزة لتلقي العلاج بسبب إصابته بمرض السرطان، بينما يقبع شقيقه الرضيع يحيى في الحضانة منذ لحظة ولادته، بعد أن فقد أمه فور خروجه إلى الحياة.

أما شقيقهما الأوسط كنان (عامان ونصف)، فيعيش مع والده داخل القطاع المحاصر، ينتظران معًا فرصة السفر الوحيدة التي قد تعيد شمل هذه العائلة التي مزقتها الحرب والمرض.

قبل شهرين ونصف، غادرت الأم هبة محمود إرحيم (23 عامًا) قطاع غزة برفقة طفلها الأكبر حسنين لتلقي العلاج، وكانت في أشهر حملها الأخيرة، وأثناء رحلة العلاج الشاقة، وضعت مولودها الجديد في إحدى المستشفيات المصرية، لكن الفرحة التي انتظرتها العائلة تحولت إلى مأساة صادمة، إذ توفيت الأم فور الولادة، تاركة وراءها ثلاثة أطفال بلا أم.

يقول الزوج حسام حسنين حجاج، الذي ما يزال عالقًا في غزة لـ"الرسالة نت": "لا أعرف حتى الآن لماذا توفيت زوجتي وكيف.. دخلت غرفة الولادة، وبعدها أبلغوني أنها فارقت الحياة دون إيضاح مزيد من التفاصيل!".

ومنذ ذلك اليوم، يعيش حسام بين ألم الفقد والعجز، فابنه الأكبر يواصل رحلة العلاج داخل مستشفى الأورام في مصر، وينفجر باكيًا في كل يوم كلما تواصل مع والده عبر الهاتف، ويطلب منه الحضور إليه بأسرع وقت، بينما لا يزال الرضيع يحيى في الحضانة منذ ولادته، يغيب عنه صدر أمه وحنانها.

ويضيف الأب الذي لا حول له ولا قوة: "أحاول بكل الطرق أن أخرج إلى أولادي، وهم وحدهم الآن في الغربة، أحدهم يصارع السرطان، والآخر بدأ حياته دون أمه، وأنا عاجز عن احتضانهما أو الوقوف إلى جانبهما".

لا يطلب حسام سوى السماح له بالسفر برفقة ابنه كنان، ليتمكن من رعاية طفليه في مصر ولمّ شمل أسرته التي مزقتها الحرب والمرض والموت.

ويطلق الأب مناشدة عاجلة إلى الجهات المصرية، والمؤسسات الإنسانية، والمنظمات الدولية، وكل من يستطيع التدخل، لتسهيل خروجه من قطاع غزة، حتى لا يبقى طفل مريض يقاوم السرطان بلا والده، ولا رضيع بدأ حياته يتيم الأم بعيدًا عن حضن أبيه.

في قصة هذه الأسرة، لم تكن الحرب وحدها من فرّقت أفرادها، بل اجتمعت المأساة والمرض والنزوح والموت في لحظة واحدة، لتترك ثلاثة أطفال يدفعون ثمنًا يفوق أعمارهم، بينما يقف والدهم خلف الحدود، ينتظر قرارًا قد يعيد إليهم ما تبقى من عائلة.