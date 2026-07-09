سياسي أردني: طوفان الأقصى أوقف مسار التطبيع الذي شهدته المنطقة

أكد عضو اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين مازن ملصة أن معركة "طوفان الأقصى" شكّلت محطة مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، معتبراً أنها أعادت القضية إلى واجهة الاهتمام العالمي وأوقفت مسار التطبيع الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وقال ملصة في تصريح لـ"الرسالة نت" بمناسبة مرور ألف يوم على انطلاق المعركة: إن "طوفان الأقصى خاضه رجال نذروا أنفسهم ومالهم وحياتهم لخيار المقاومة، وتربوا على مبادئ التضحية والثبات"، مشيراً إلى أن المعركة حملت أبعاداً تتجاوز حدود فلسطين لتؤثر في المشهد السياسي الإقليمي والدولي.

وأضاف أن العملية أسهمت في إعادة طرح القضية الفلسطينية على الساحة العالمية، بعدما أصبحت الشعارات الداعمة لفلسطين تُرفع في عواصم ومدن العالم، من الجامعات الأمريكية إلى شوارع أوروبا، مؤكداً أن القضية استعادت حضورها في الرأي العام الدولي بصورة غير مسبوقة.

وأشار ملصة إلى أن قضية الأسرى كانت من أبرز أهداف المعركة، لافتاً إلى أن المقاومة نجحت في فرض صفقات تبادل أفضت إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين من أصحاب الأحكام العالية، إلى جانب النساء والأطفال، وهو ما اعتبره إنجازاً مهماً على هذا الصعيد.

ورأى أن الانتقادات الموجهة لمعركة "طوفان الأقصى" تتجاهل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، بما في ذلك الحصار والاعتداءات المستمرة على الأرض والمقدسات، مؤكداً أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الاحتلال وسياساته بحق الفلسطينيين.

وأوضح ملصة أن المعركة، رغم ما خلفته من تضحيات وخسائر كبيرة، حققت مكاسب وصفها بالاستراتيجية، مشيراً إلى أن عدداً من الخبراء والمراقبين تحدثوا عن تأثيراتها بعيدة المدى على مستقبل الصراع في المنطقة.

وشدد على أن "طوفان الأقصى" سيبقى، وفق رؤيته، محطة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية، معرباً عن اعتقاده بأن تداعياته ستستمر في التأثير على مستقبل المنطقة خلال السنوات المقبلة.