الصحة الإيرانية: استشهاد 14 شخصًا وإصابة 78 في هجمات أمريكية استهدفت خمس محافظات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن الهجمات الأمريكية التي استهدفت خمس محافظات في البلاد خلال أمس واليوم أسفرت عن استشهاد 14 شخصًا وإصابة 78 آخرين.

وأوضحت الوزارة أن الضربات طالت عدة مناطق في المحافظات المستهدفة، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف والطوارئ واصلت عمليات الإنقاذ وإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، في وقت تعمل فيه الجهات المختصة على حصر الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجمات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متبادل بين الولايات المتحدة وإيران، بعد سلسلة من الضربات والهجمات التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.