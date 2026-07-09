1000 يوم 1000 يوم

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الصحة الإيرانية: استشهاد 14 شخصًا وإصابة 78 في هجمات أمريكية استهدفت خمس محافظات

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن الهجمات الأمريكية التي استهدفت خمس محافظات في البلاد خلال أمس واليوم أسفرت عن استشهاد 14 شخصًا وإصابة 78 آخرين. 

 

وأوضحت الوزارة أن الضربات طالت عدة مناطق في المحافظات المستهدفة، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف والطوارئ واصلت عمليات الإنقاذ وإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، في وقت تعمل فيه الجهات المختصة على حصر الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجمات. 

 

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متبادل بين الولايات المتحدة وإيران، بعد سلسلة من الضربات والهجمات التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية. 

 

 

رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313197

كلمات مفتاحية

#إيران #الولايات_المتحدة #الهجمات_الأمريكية #وزارة_الصحة_الإيرانية

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.