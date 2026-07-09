3 شهداء في هجوم على محيط الأهواز.. والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

أفادت وكالة (إرنا)، نقلًا عن نائب محافظ خوزستان، باستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء الهجوم "الصهيوني الأمريكي" استهدف موقعًا في محيط مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران.

وفي أعقاب ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت والبحرين، ردًا على ما قال إنها هجمات أمريكية طالت عددًا من المناطق في المحافظات الساحلية جنوبي البلاد.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الهجمات استهدفت البنى التحتية والمنشآت المهمة في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، محذرًا الجيش الأمريكي من أن أي اعتداء جديد سيقابل بردود "ساحقة" تتوسع لتشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة.

وفي السياق، أفادت وكالة بلومبرغ، استنادًا إلى بيانات تتبع السفن، بأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت توقفًا شبه تام، فيما اقتصرت التحركات الملحوظة على مسار ملاحي معتمد من إيران بالقرب من الجانب الشمالي من المضيق، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.