شهداء ومصابون في قصف متفرق على القطاع

استشهد عدد من المواطنين، مساء الأربعاء، وأصيب آخرون في سلسلة غارات وإطلاق نار شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار للخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن خليل جمال مناع إثر استهداف طائرة إسرائيلية مركبته في شارع الجامعات غرب مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين قرب المسلخ التركي جنوب مدينة خان يونس.

ووفق مصادر طبية، فإن الشهداء هم: أمير عماد محارب شعبان (10 أعوام)، ورشيد نايف رشيد القاضي (35 عامًا)، وحسين بسام حسين القاضي (20 عامًا)، وبسام حسين القاضي (39 عامًا).

كما استشهد الشاب عبد الله السوسي إثر غارة استهدفته في شارع العيون غرب مدينة غزة، فيما استشهد طفل من حي الزيتون برصاص رشاش آلي إسرائيلي متمركز شرق المدينة.

وفي رفح، استشهد سائق شاحنة برصاص قوات الاحتلال في منطقة المواصي، بينما استشهد طفل متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف استهدف مركبة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة يوم أمس.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار ونسف للمباني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في ظل استمرار الاعتداءات التي تطال المدنيين ومناطق النزوح.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية وتشريد مئات الآلاف من السكان.