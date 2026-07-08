1000 يوم 1000 يوم

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الدفاع المدني يعثر على مبلغ مالي ومصاغ ذهبي خلال انتشال رفات شهداء من تحت أنقاض عمارة "الماسة"

الرسالة نت - غزة

أعلنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم، العثور على مبلغ مالي ومصاغ ذهبي أثناء عمليات البحث وانتشال رفات الشهداء من تحت أنقاض عمارة "الماسة"، التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقال المدير العملياتي لمهمة انتشال الجثامين، العقيد محمد أبو دان، إن طواقم الإنقاذ عثرت على المقتنيات خلال استئناف أعمال البحث في الموقع، مشيرًا إلى أنها تمكنت أيضًا من انتشال رفات 14 شهيدًا من عائلات الصفدي ونبهان والريس.

وأكد أبو دان أن الدفاع المدني تعامل مع المبلغ المالي والمصاغ الذهبي وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، حيث جرى تسليمهما إلى فريق الأدلة الجنائية في جهاز الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لإعادتهما إلى أصحابهما أو ذويهم وفق الأصول القانونية.

رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313187

كلمات مفتاحية

الدفاع المدني

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.