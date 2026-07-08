الدفاع المدني: فقدنا 85% من قدراتنا وننتشل الضحايا بأيدٍ عارية وسط استمرار الاستهدافات

أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما زالت مستمرة، محذرًا من تواصل استهداف مقدرات الجهاز وتفاقم العجز في إمكاناته، بما يعيق عمليات الإنقاذ والاستجابة الإنسانية.

وقال مدير الدفاع المدني في غزة، رائد الدهشان، إن الجهاز فقد أكثر من 85% من إمكاناته ومعداته، الأمر الذي يجبر الطواقم في كثير من الأحيان على انتشال الضحايا بأيديهم المجردة، في ظل نقص حاد في المعدات والآليات.

ودعا الدهشان المواطنين إلى عدم التجمهر في مواقع القصف، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على حياتهم، خاصة مع استمرار الغارات الإسرائيلية وصعوبة وصول فرق الإنقاذ.

وأوضح أن تأخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة يؤدي إلى فقدان المزيد من الأرواح، مشيرًا إلى أن كل محافظة تعمل حاليًا بسيارة إطفاء أو إنقاذ واحدة فقط، وفي حال تعدد البلاغات تضطر الطواقم إلى التنقل سيرًا على الأقدام للوصول إلى مواقع الاستهداف.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني تواصل أداء واجبها الإنساني رغم عدم صرف رواتب أفرادها منذ أربعة أشهر.

وطالب الدهشان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لدعم جهاز الدفاع المدني وتوفير المعدات والآليات اللازمة، مؤكدًا أنه جهاز إنساني يتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي.

وبحسب معطيات الجهاز، استشهد 145 من كوادر الدفاع المدني خلال ألف يوم من الحرب أثناء تأدية واجبهم في عمليات الإنقاذ، فيما أصيب 347 آخرون، ولا يزال عدد منهم يعاني إعاقات دائمة.

كما أظهرت الإحصاءات أن الدفاع المدني تلقى 191,043 نداء استغاثة منذ بدء الحرب، لكنه لم يتمكن من الاستجابة إلا لنحو 49.8% منها، بسبب الاستهداف المباشر ونقص الإمكانات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، إلى جانب دمار واسع طال البنية التحتية والمنشآت المدنية.