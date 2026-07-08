حماس تدعو للتصدي لسياسة هدم المنازل والمدارس بالضفة وتحذر من استهداف التعليم

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمود مرداوي، إلى تحرك فلسطيني واسع للتصدي لسياسة هدم المنازل والمنشآت التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس، مؤكدًا أنها تأتي ضمن مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان.

وقال مرداوي، في تصريح صحفي نقلته "الرسالة نت" إن عمليات الهدم المتصاعدة تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، الأمر الذي يستوجب توحيد الجهود الوطنية والشعبية لإفشال هذه المخططات، وحماية الأرض والممتلكات من اعتداءات الاحتلال.

وحذر من اتساع دائرة الاستهداف لتشمل المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى قرار الاحتلال هدم مدرسة الرفاعية الأساسية قرب بلدة يطا جنوب الخليل، معتبرًا أن هذه الإجراءات تؤكد أن الاحتلال يستهدف مختلف مقومات الوجود الفلسطيني.

وأكد أن "هذه الجرائم لن تنجح في كسر إرادة شعبنا، بل ستزيده تمسكًا بحقوقه التاريخية وأرضه ووطنه".

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قد رفضت، أمس الثلاثاء، الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة الرفاعية، ومنحت مهلة 14 يومًا لتنفيذ قرار الهدم.

وأوضح مدير تربية وتعليم يطا، بسام جبر، أن المدرسة تقع قرب قرية الديرات شرق يطا، وتخدم مئات الطلبة من التجمعات السكانية المجاورة، وتضم نحو 400 طالب في المرحلة الأساسية، فيما تشير معطيات أخرى إلى أن المدرسة، التي أُسست عام 2016، تضم نحو 150 طالبًا وطالبة من الصف الأول حتى السابع الأساسي.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات هدم المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، ضمن سياسة تستهدف التضييق على المواطنين وتوسيع المشاريع الاستيطانية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال منذ مطلع عام 2026 نحو 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية وتشريد 923 مواطنًا، بينهم 546 طفلًا.