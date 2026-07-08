عبد الحميد الهمص.. كبدٌ ينهكه المرض وحدودٌ تمنعه من النجاة

في أحد مستشفيات غزة، لم تكن نسرين الهمص تتوقع أن تتحول فرحتها بإنجاب طفلها عبد الحميد إلى بداية رحلة طويلة مع المرض. فبعد أشهر من ولادته، بدأت تلاحظ اصفراراً في بشرته وتغيراً في حالته الصحية، لتبدأ سلسلة من الفحوصات الطبية انتهت بتشخيص إصابته بمرض خطير في الكبد. وبعد فترة، تلقت الصدمة نفسها مرة أخرى عندما اكتشفت أن ابنها الآخر عبد العزيز يعاني المرض ذاته.

منذ ذلك اليوم، أصبحت حياة الأم الفلسطينية تدور بين المستشفيات والعيادات، تبحث عن دواء يخفف آلام طفليها، أو أمل يؤخر تدهور حالتهما. ومع مرور السنوات، أكد الأطباء أن العلاج الدوائي لم يعد كافياً، وأن زراعة الكبد هي الخيار الوحيد لإنقاذ حياتهما.

لكن الحرب على قطاع غزة قلبت كل شيء. فالمستشفيات خرج جزء كبير منها عن الخدمة، والأدوية شحت، وأصبحت الفحوصات الدورية أمراً بالغ الصعوبة، فيما أُغلقت أبواب السفر أمام المرضى الذين يحتاجون إلى علاج لا يتوفر داخل القطاع.

وسط هذا الواقع، ظهرت نسرين في مناشدات مصورة وهي تحمل وجع أم تخشى أن تفقد طفليها. قالت إن عبد الحميد وعبد العزيز يحتاجان إلى إجلاء طبي عاجل لإجراء زراعة كبد خارج غزة، مؤكدة أن كل يوم يمر من دون علاج يزيد من تدهور حالتهما الصحية.

و يواجه آلاف المرضى في غزة خطر الموت بسبب تعطل الخدمات الصحية ومنع أو تأخير الإجلاء الطبي، بينما تنتظر عشرات الأسر قرارات قد تحدد مصير أبنائها بين الحياة والموت.

وفي الوقت الذي تواصل فيه نسرين طرق أبواب المؤسسات الإنسانية والمنظمات الدولية، يبقى أملها بسيطاً: أن يتمكن طفلاها من الوصول إلى مستشفى يستطيع إجراء العملية التي قد تمنحهما فرصة جديدة للحياة، بعد سنوات من المرض، وأشهر من الانتظار تحت وطأة الحرب والحصار.

ووفق منظمة الصحة العالمية، يحتاج أكثر من 18,500 مريض من المصابين بالأمراض المزمنة والإصابات البالغة إلى تحويلات طبية عاجلة خارج القطاع، بسبب عدم توفر العلاج أو تعطل الخدمات الصحية، بينهم أكثر من 3,000 طفل. كما تؤكد المنظمة أن عدداً من المرضى فقدوا حياتهم أثناء انتظار الموافقات أو الإجلاء الطبي.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن انهيار المنظومة الصحية أدى إلى تفاقم أوضاع مرضى الأمراض المزمنة، في ظل نفاد نحو 70% من الأدوية الأساسية ووصول 51% من الأدوية الأساسية إلى رصيد صفري، بينما أصبحت غالبية المستشفيات خارج الخدمة الكاملة، الأمر الذي حرم آلاف المرضى من العلاج المنتظم والفحوصات الدورية.