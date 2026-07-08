ضمن سلسلة "أقمار الطوفان".. قائد قسامي يوثق احتجازه مع رفاقه 50 يومًا داخل نفق قتالي بغزة

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إصدارًا مرئيًا جديدًا ضمن سلسلة "أقمار الطوفان"، وثّقت فيه جانبًا من سيرة القائد الميداني أحمد سليم الغماري، الذي استشهد خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مدينة غزة نهاية عام 2024.

ويأتي الإصدار ضمن سلسلة توثيقية دأبت الكتائب على نشرها، تستعرض فيها مسيرة عدد من قادتها ومقاتليها الذين استشهدوا خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

واستهلّ الشريط بمشاهد تُظهر الغماري وعددًا من مقاتليه داخل نفق قتالي، حيث أمضوا أكثر من خمسين ليلة متواصلة خلال فترة التوغل البري الإسرائيلي في مدينة غزة، في مشاهد تعكس ظروف العمل الميداني التي رافقت المعارك.

وبحسب ما ورد في الإصدار، شغل الغماري موقع قائد فصيل في كتيبة "بدر الكبرى" التابعة لمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، قبل أن يستشهد في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 خلال اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال.

وتضمّن الإصدار مشاهد من إدارة الغماري للمعركة، حيث ظهر وهو يوجّه مقاتليه لاستهداف آليات وناقلات جند إسرائيلية في المحور الغربي لمدينة غزة، إلى جانب مقاطع صوتية تضمّنت توجيهات وتحفيزًا للمقاتلين أثناء تنفيذ العمليات.

كما أظهر الشريط لقطات ميدانية للغماري وهو يوجّه أحد المقاتلين خلال عملية استهداف لإحدى الآليات العسكرية، إضافة إلى مشاهد أخرى وثّقت إشرافه المباشر على سير الاشتباكات.

ولم تقتصر المادة على الجانب القتالي، إذ عرضت أيضًا لقطات من تدريبات عسكرية شارك فيها الغماري إلى جانب عدد من المقاتلين الذين استشهدوا لاحقًا، في محاولة لربط مرحلة الإعداد والتأهيل بالمشاركة في المواجهات الميدانية.

وتندرج هذه الحلقة ضمن سلسلة "أقمار الطوفان" التي تخصصها كتائب القسام لتوثيق مسيرة قادتها ومقاتليها الذين استشهدوا خلال معركة "طوفان الأقصى" والمواجهات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.