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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
كيف تحوّلت المجاعة في غزة إلى سلاح حرب؟
08 يوليو 2026 . الساعة: 10:11 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313169
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