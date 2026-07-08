لماذا رفع حسام حسن إشارة مكافحة العنصرية في مواجهة الأرجنتين؟

أثار مدرب منتخب مصر، حسام حسن، جدلاً واسعاً خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما التقطت عدسات الكاميرات إشارةً اعتُبرت مرتبطة بالبروتوكول الخاص بالإبلاغ عن الإساءة العنصرية، وذلك خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2.

ووفقاً لما أورده موقع تريبونا، فإن حسام حسن شوهد وهو يشير بذراعيه بعلامة “إكس”، وهي إشارة تُستخدم في كرة القدم للإبلاغ عن حوادث يُشتبه بأنها تنطوي على إساءة عنصرية، ما أثار تكهنات بشأن تعرضه أو أحد أفراد الجهاز الفني أو دكة بدلاء المنتخب المصري لمثل هذه الإساءات خلال اللقاء.

ورغم هذه الإشارة، لم يوقف حكم المباراة اللعب أو يفعّل البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات للتحقق من الواقعة، بل أشهر بطاقة صفراء في وجه حسام حسن بداعي الاعتراض، وهو ما زاد من حالة الجدل عقب نهاية المباراة.

وجاءت هذه الواقعة في لقاء شهد احتجاجات مصرية واسعة على القرارات التحكيمية، خصوصاً في لقطة الهدف الثالث للأرجنتين خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إذ طالب لاعبو منتخب مصر بركلة جزاء في بداية الهجمة، بعد احتجاجهم على تعرض محمد صلاح لعرقلة داخل منطقة الجزاء، إلى جانب شد قميص عمر مرموش أثناء محاولته التقدم نحو المرمى، قبل أن تستكمل الأرجنتين الهجمة وتسجل هدف الفوز.

وكان المنتخب المصري قريباً من تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى، بعدما تقدم بهدفين دون رد حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح منتخب الأرجنتين في قلب النتيجة وتسجيل ثلاثة أهداف متتالية، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.