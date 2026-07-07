حشود جماهيرية في غزة تتفاعل مع ملحمة مصر والأرجنتين في كأس العالم

في مشهد جسّد شغف الفلسطينيين بكرة القدم رغم ظروف الحرب القاسية، احتشدت أعداد كبيرة من أهالي قطاع غزة لمتابعة مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وسط أجواء امتزج فيها التشجيع بالحماس والانفعال مع مجريات المباراة.

وتجمع مئات المشجعين في مراكز الإيواء والمقاهي والساحات التي توفرت فيها شاشات عرض، فيما تابع آخرون اللقاء عبر شاشات صغيرة أو هواتفهم المحمولة، في ظل استمرار الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع، ليمنحهم المونديال ساعات من الهروب المؤقت من واقع الحرب.

وتفاعلت الجماهير الفلسطينية بقوة مع تقدم المنتخب المصري بهدفين دون رد، قبل أن يخيم الصمت على الحشود مع عودة الأرجنتين وقلبها النتيجة إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة، وسط تصفيق واسع للأداء البطولي الذي قدمه «الفراعنة» أمام حامل اللقب.

ورصدت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد احتفال الجماهير بالأهداف المصرية، ثم حالة الترقب والانفعال حتى صافرة النهاية،

وأكدت هذه المشاهد من جديد على المكانة التي تحظى بها الكرة المصرية لدى الشارع الفلسطيني، وعلى قدرة كرة القدم، ولو لساعات قليلة، على جمع الناس حول لحظة أمل وفرح رغم قسوة الواقع.

وصنعت الجماهير في عدة لحظات من الفرح في متابعة مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم وخاصة مصر والمغرب الذين واصلا مشوارها في كأس العالم.