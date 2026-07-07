مصر تودع كأس العالم مرفوعة الرأس بخسارة مثيرة من الأرجنتين

ودّع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مواجهة درامية احتضنها ملعب أتلانتا، شهدت واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.

ودخل المنتخب المصري المباراة بثقة كبيرة، ونجح في مباغتة حامل اللقب، بعدما افتتح ياسر إبراهيم التسجيل مبكرًا، قبل أن يعزز مصطفى زيكو تقدم «الفراعنة» بالهدف الثاني في الدقيقة 67، ليضع منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي تحت ضغط هائل.

لكن خبرة المنتخب الأرجنتيني ظهرت في الدقائق الأخيرة، إذ قلص كريستيان روميرو الفارق في الدقيقة 79، قبل أن يدرك ليونيل ميسي التعادل في الدقيقة 83، ثم خطف إنزو فرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليحسم بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي بنتيجة 3-2.

وشهدت المباراة لحظات استثنائية، أبرزها تصدي الحارس المصري لركلة جزاء نفذها ميسي، إلى جانب إلغاء هدف لمنتخب مصر بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، فضلاً عن احتجاجات مصرية على بعض القرارات التحكيمية، ما زاد من سخونة اللقاء حتى صافرة النهاية.

ورغم الخروج، حظي المنتخب المصري بإشادة واسعة بعد الأداء البطولي الذي قدمه أمام بطل العالم، إذ كان قريبًا من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، قبل أن تنجح الأرجنتين في قلب النتيجة في الدقائق الأخيرة.

كما التقطت عدسات الكاميرات لحظة مؤثرة لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي عقب صافرة النهاية، حيث غلبته الدموع بعد واحدة من أصعب المباريات في مشوار منتخب بلاده بالمونديال، في مشهد عكس حجم المعاناة التي واجهها حامل اللقب أمام المنتخب المصري، الذي ودع البطولة مرفوع الرأس بعد أداء نال احترام الجماهير والمتابعين.