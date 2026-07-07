داخل "الدامون".. حوامل ومريضات سرطان وقاصرات يواجهن القمع والإهمال الطبي في سجون الاحتلال

كشف مكتب إعلام الأسرى عن واقع إنساني بالغ القسوة تعيشه الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون"، حيث تتفاقم معاناتهن في ظل الإهمال الطبي، واستمرار عمليات القمع والعزل، واحتجاز حوامل ومريضات وقاصرات ومسنات في ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية.

وأوضح المكتب أن نحو 99 أسيرة يقبعن حاليًا في سجن "الدامون"، الذي يشهد تصاعدًا في الانتهاكات بحق الأسيرات، وسط تدهور أوضاعهن الصحية والنفسية.

وأشار إلى أن ثلاث أسيرات حوامل، وهن أمينة شاهر الطويل، ودانا عناد جودة، ومنار إبراهيم كراجة، يمضين أشهر الحمل داخل السجن بعيدًا عن عائلاتهن، في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة لهن ولأجنتهن.

وفي الجانب الصحي، تعاني الأسيرة فداء عساف من سرطان الدم، فيما تصارع سهير زعاقيق مرض السرطان، بينما تواجه عبير عودة أوضاعًا صحية معقدة بعد فقدان 25% من المريء وأجزاء من الأمعاء، وتعاني استفراغًا متكررًا للدم، في وقت أظهرت فيه الفحوصات الطبية وجود ثلاث كتل في معدتها. كما تعاني الأسيرة فاطمة يوسف من التهاب الكبد الوبائي، وسط استمرار الإهمال الطبي وتأخر تلقي العلاج.

ولفت المكتب إلى وجود حالات إنسانية أخرى، من بينها الأسيرة فردوس طناطرة التي تعاني إعاقة حركية، والأسيرة المسنة سلوى غوادرة من جنين، التي تعاني أعراض مرض الزهايمر، حتى إنها لم تعد تتذكر عمرها الحقيقي، بعد اعتقالها على أحد الحواجز العسكرية.

وأوضح أن الطفولة لا تزال حاضرة خلف القضبان، إذ تحتجز سلطات الاحتلال أسيرتين قاصرتين، هما علا قطيشات وندى بني عودة، في غرفة منفصلة عن بقية الأسيرات، فيما نُقلت الأسيرتان سالي صدقة وهناء حماد إلى غرف أخرى بعد بلوغهما سن الثامنة عشرة داخل الأسر.

وأكد التقرير أن إدارة سجن "الدامون" تواصل سياسة القمع بحق الأسيرات، حيث نفذت 21 عملية قمع خلال شهر أبريل، وخمس عمليات خلال مايو، كان أعنفها في 13 من الشهر ذاته، إضافة إلى أربع عمليات قمع خلال يونيو.

كما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز ثلاث أسيرات في العزل الانفرادي، وهن شيرين حمامرة، ونداء قطامش، وآية فقها، مع اعتماد سياسة تدوير العزل بصورة أسبوعية، في محاولة لاستنزافهن نفسيًا وكسر إرادتهن.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن ما تتعرض له الأسيرات في سجن "الدامون" يمثل تصعيدًا خطيرًا للانتهاكات بحقهن، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل من أجل توفير الحماية للأسيرات، وإنهاء سياسات الإهمال الطبي والقمع والعزل التي تمارس بحقهن.