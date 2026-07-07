انفجاران يهزان دمشق قرب مقر إقامة ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى سوريا

هزّ انفجاران، اليوم الثلاثاء، العاصمة السورية دمشق، قرب مقر وزارة السياحة وفي محيط الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتزامن مع زيارته الرسمية إلى سوريا، فيما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا مشددًا على المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني أن الانفجارين نتجا عن عبوات ناسفة زُرعت بالقرب من الفندق الذي كان يقيم فيه ماكرون، بينما أفادت وسائل إعلام سورية بأن الانفجار الأول وقع داخل سيارة قرب وزارة السياحة، ما استدعى انتشارًا أمنيًا واسعًا وإغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع.

وذكرت التقارير أن الرئيس الفرنسي كان قد غادر مقر إقامته متوجهًا إلى قصر الشعب لعقد مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع قبل وقوع الانفجارين، فيما أكد قصر الإليزيه أن ماكرون بخير وأن برنامج زيارته مستمر كما هو مقرر.

كما وقع انفجار ثانٍ بالقرب من دوار المحافظة وسط دمشق، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام بوقوع عدد من الإصابات، دون إعلان حصيلة نهائية، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وتواصل السلطات السورية التحقيق في ملابساته.

وتعد زيارة ماكرون الأولى لرئيس فرنسي إلى دمشق منذ عام 2008، كما أنها أول زيارة يقوم بها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة، وتأتي في إطار مباحثات تتعلق بالعلاقات الثنائية، وإعادة الإعمار، والاستقرار الإقليمي.