غزة تواجه كارثة عطش بعد تدمير معظم آبار المياه وتقليص الإمدادات

حذّر مسؤول الرقابة على المياه في قطاع غزة، سعيد العكلوك، اليوم الثلاثاء، من وصول أزمة مياه الشرب في القطاع إلى مستويات كارثية وغير مسبوقة، في ظل استمرار الحرب وتفاقم معاناة مئات آلاف النازحين مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وقال العكلوك إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر بشكل ممنهج البنية التحتية لقطاع المياه، ما أدى إلى خروج أكثر من 200 بئر من أصل 300 بئر عن الخدمة، إضافة إلى تدمير معظم محطات تحلية المياه.

وأوضح أن هذا التدمير تسبب في انخفاض حاد في حصة الفرد اليومية من المياه، لتبلغ في أفضل الأحوال نحو 20 لترًا فقط، مقارنة بنحو 85 لترًا قبل اندلاع الحرب.

وأضاف أن الاحتلال خفّض كميات المياه الواردة إلى قطاع غزة عبر خطوط شركة "ميكروت" من نحو 70 ألف متر مكعب يوميًا إلى 28 ألف متر مكعب، الأمر الذي فاقم أزمة شح المياه وزاد من مخاطر تلوثها، بما يهدد حياة السكان بشكل مباشر.

وأشار إلى أن استمرار منع إدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار أدى إلى توقف عدد كبير من المولدات اللازمة لتشغيل آبار المياه، ما جعل غالبية النازحين يعتمدون على كميات محدودة من المياه التي تنقلها الصهاريج التابعة للمؤسسات الإنسانية.

وفي السياق، أعلنت بلدية غزة، أمس الاثنين، تعطل نحو 70% من منظومة إمدادات المياه في المدينة، نتيجة التدمير الواسع لشبكات المياه ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الفنية اللازمة لتشغيل آبار الضخ.

وأكد المتحدث باسم البلدية، حسني مهنا، أن المدينة تمر بـ"أسوأ أزمة مائية على الإطلاق"، محذرًا من توقف آخر المرافق العاملة في حال استمرار نقص الوقود وقطع الغيار.

من جانبها، حذرت منظمة "ميرسي كوربس" الإنسانية من أن أزمة المياه في قطاع غزة أصبحت تهدد حياة السكان بشكل مباشر، خاصة مع اشتداد حرارة الصيف واستمرار الحرب.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من 75% من سكان القطاع يعانون انعدامًا حادًا في الأمن المائي، وأن معظم العائلات لا تحصل على أكثر من ستة لترات من المياه للفرد يوميًا، وهي كمية تقل كثيرًا عن الحد الأدنى المطلوب للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ، والمحدد بـ15 لترًا يوميًا.

ويعيش أكثر من مليون نازح في قطاع غزة داخل خيام متهالكة، فيما تفتقر آلاف العائلات إلى المأوى، الأمر الذي يزيد من المخاطر الصحية والإنسانية الناجمة عن نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة.