لاعبو بلجيكا يسخرون من ترامب بعد الفوز على أمريكا في المونديال

حوّل لاعبو منتخب بلجيكا احتفالهم بالفوز الكبير على الولايات المتحدة إلى رسالة ساخرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب انتصارهم بنتيجة 4-1 فجر الثلاثاء، في دور الـ16 من كأس العالم 2026، ليحجزوا مقعدهم في الدور ربع النهائي لمواجهة إسبانيا.

ووفقًا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، احتفل لاعبو بلجيكا، بقيادة روميلو لوكاكو صاحب الهدف الرابع، بتقليد الرقصة الشهيرة لترامب، في إشارة اعتبرها الموقع ردًا مباشرًا على تدخل الرئيس الأمريكي قبل المباراة في قضية مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون.

وكان ترامب قد كشف في وقت سابق أنه أجرى اتصالًا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، مطالبًا بمراجعة البطاقة الحمراء التي تعرض لها بالوغون أمام البوسنة والهرسك. وبعد ذلك، أعلنت لجنة الانضباط في “فيفا” تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف، ما سمح للمهاجم الأمريكي بالمشاركة أمام بلجيكا.

وأشار التقرير إلى أن احتفال اللاعبين البلجيكيين حمل رسالة مفادها أن نتيجة المباراة حُسمت داخل الملعب، بعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط خارجية، بعدما تفوق المنتخب البلجيكي برباعية مقابل هدف، ليُنهي مشوار أصحاب الأرض ويواصل طريقه نحو ربع النهائي.

وانتشر مقطع الاحتفال على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون سخرية مباشرة من ترامب، في أعقاب الجدل الذي أثاره تدخله في قضية مشاركة بالوغون قبل المباراة.