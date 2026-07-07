الزراعة: خسائر القطاع الزراعي في غزة تتجاوز 3.49 مليار دولار

كشف الباحث في وزارة الزراعة الفلسطينية المهندس موسى الجدبة أن الفاتورة الإجمالية للأضرار والخسائر في القطاع الزراعي بقطاع غزة بلغت نحو 3.49 مليار دولار أمريكي، ما أدى إلى شلل كامل في منظومة الأمن الغذائي والمائي.

وأكد الجدبة أن حجم الدمار الذي ألحقته الحرب بالقطاع الزراعي خلال الفترة (2023-2025) تجاوز مفهوم الخسائر المادية والإنتاجية المعتادة، لينتقل بالمنطقة رسميًا إلى مربع "الأزمة البيئية الشاملة" التي تضرب مختلف النظم الحيوية ومقومات الاستدامة البيئية.

وقال: "إننا أمام عملية تجريف ممنهجة للبيئة الفلسطينية، انعكست آثارها بشكل مباشر على الموارد الزراعية والأمن الغذائي والمائي في قطاع غزة".وأضاف الجدبة مُفصّلاً الأرقام مستنداً إلى دراسة علمية وفحص مكاني دقيق اعتمدا على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والصور الجوية عالية الدقة والرصد الميداني: "لقد جرى تدمير كلي لنحو 165,380 دونماً من الأراضي الزراعية التي كانت تشكل سلة غزة الغذائية".

وأوضح أن الأخطر من ذلك هو الاستهداف الـمُوجّه للبنية التحتية المائية؛ إذ تضررت 88% من مكونات قطاع التربة والري بشكل كامل، بما يشمل تخريب 1,371 كم من خطوط نقل المياه، و158,909 دونماً من شبكات الري، فضلاً عن تدمير 8,700 بئر زراعي و3,828 بركة مياه."

وعن دمار الثروة الحيوانية والسمكية، أوضح الباحث في وزارة الزراعة: "النتائج كارثية على التنوع الحيوي ومصادر رزق الآلاف؛ حيث سجلنا نفوق قرابة 3 ملايين طائر ودواجن، وأكثر من 70 ألف رأس من الماشية، وتدمير الآلاف من المزارع وخلايا النحل. وفي البحر، عانى قطاع الصيد والاستزراع السمكي من تدمير ممنهج طال 1,674 وسيلة وقارب صيد، إلى جانب الإبادة الكاملة لمزارع الأسماك الساحلية والبرك ثنائية الاستخدام."

وحذّر الجدبة من التداعيات بعيدة المدى لهذا التدمير قائلاً: "إن هذا المسار المتدحرج يبدأ بتدمير الموارد، لينتقل فوراً إلى اختلال النظم البيئية عبر تدهور التربة وتلوث المياه وتراجع الغطاء النباتي وفقدان التنوع الحيوي، وينتهي بتهديد حتمي للاستدامة البيئية وإضعاف قدرة المناخ المحلي على تنظيم نفسه وامتصاص الكربون، وهو ما يضع حياة الأجيال القادمة على المحك."

ووجّه الجدبة نداءً عاجلاً للمؤسسات الدولية والبيئية لتبني "إطار التعافي البيئي المستدام" عبر إزالة الملوثات عبر تنفيذ برامج عاجلة لتطهير التربة والمياه من المخلفات السامة.

ودعا إلى استصلاح التربة وإعادة الخصوبة للأراضي الزراعية المتضررة، وتأهيل الموارد المائية بإعادة بناء شبكات الري والآبار المدمرة.

وطالب باستعادة الغطاء النباتي عبر حملات تشجير واسعة النطاق لإنقاذ التنوع الحيوي في القطاع.