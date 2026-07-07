محيسن: 1500 مريض توفوا بانتظار العلاج بالخارج

قال تيسير محيسن، مستشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن 80% من القطاع الصحي تعرض للتعطيل أو التدمير، سواء عبر استهداف المباني والمعدات الطبية أو الكوادر الصحية، إلى جانب منع دخول فرق طبية متخصصة من الخارج.

وأشار محيسن ل"الرسالة نت" إلى أن عدد المرضى المسجلين على قوائم التحويلات الطبية تجاوز 19 ألف حالة، بينهم أكثر من 5500 طفل، إضافة إلى أعداد كبيرة من مرضى الأورام والأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى تدخلات علاجية عاجلة خارج القطاع.

وأكد محيسن أن الاحتلال باستخدام ملف التحويلات الطبية كأداة ضغط على سكان القطاع، مشيراً إلى أن أعداد المرضى الذين سُمح لهم بالمغادرة بقيت محدودة للغاية.

وقال إن نحو 1200 مريض فقط تمكنوا من السفر لتلقي العلاج منذ فترات التهدئة التي بدأت في أكتوبر الماضي وحتى اليوم، وهو رقم لا يتناسب مع حجم الاحتياجات الطبية المتراكمة.

وحذر من أن استمرار الوتيرة الحالية لخروج المرضى سيؤدي إلى تراكم الحالات لسنوات طويلة، ما يهدد حياة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل وغير متوفر داخل القطاع.

وكشف محيسن أن نحو 1500 مريض من أصحاب التحويلات الطبية توفوا منذ تدمير معبر رفح في مايو/أيار 2024، بينهم 350 طفلاً، فيما بلغ عدد الذين توفوا بعد أكتوبر/تشرين الأول 2025 نحو 300 مريض، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية ما لم يتم تسهيل خروج المرضى وضمان حصولهم على العلاج اللازم في الوقت المناسب.