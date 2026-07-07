سارة.. الناجية الأخيرة من عائلة محتها الحرب

في غزة، لم تعد الحرب تُقاس بعدد الشهداء فقط، بل بعدد الأسماء التي اختفت من السجل المدني إلى الأبد. فخلال ما يقارب ألف يوم من المأساة المتواصلة، أُبيدت أكثر من 2700 عائلة فلسطينية بالكامل، ومُسحت من السجلات الرسمية كما مُسحت منازلها تحت الركام، فيما لم يتبقَّ من نحو 6000 عائلة أخرى سوى ناجٍ واحد يحمل وحده ذاكرة أسرة كاملة رحلت دفعة واحدة.

وسط هذه الأرقام الثقيلة، تقف حكاية الطفلة سارة رجب شاهدة على حجم الفقد الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة.

قبل ساعات قليلة من رحيلها، كانت سارة، ذات الأعوام التسعة، تقف أمام قبر والدها في أول أيام عيد الأضحى. سكبت الماء على التراب بصمت، وراحت تحدق في شاهد القبر طويلاً، كأنها تبحث عن إجابة لسؤال لم يغادر قلبها منذ شهور: لماذا رحل الجميع وبقيت وحدها؟

لم يكن والدها أول من غاب عنها. فمنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بدأت المأساة حين استهدفت غارة إسرائيلية منزل العائلة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. في لحظات قليلة فقدت سارة والدتها آية وشقيقيها عبد الرحمن ومالك، بينما خرجت هي ووالدها من تحت الركام مثقلين بالجراح والصدمة.

كانت طفلة في عمر يفترض أن تنشغل فيه بالألعاب والحقائب المدرسية، لكن الحرب دفعتها إلى عالم آخر. لم تعد ترسم الأشجار والطيور كبقية الأطفال، بل امتلأت أوراقها بصور البيوت المهدمة والصواريخ وأجساد الضحايا. كانت ترسم ما رأته بعينيها، وما عجزت عن نسيانه.

تقول عمتها فاطمة: إن "سارة تغيرت تماماً بعد فقدان أمها وإخوتها. أصبحت أكثر صمتاً وعزلة، واعتادت الجلوس لساعات طويلة وهي تتأمل صور عائلتها وحين اضطرت للنزوح بعيداً عن والدها، لم يبقَ لها سوى الرسائل الصوتية والمكالمات القصيرة لتشعر بأن شيئاً من حياتها القديمة ما زال قائماً".

ومع بداية عام 2025، عادت البسمة مؤقتاً إلى وجهها بعد أن التقت بوالدها مجدداً إثر انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم. غير أن الفرح في غزة كان أقصر من أن يُبنى عليه حلم. فبعد أشهر قليلة، عاد القصف، وعادت معه رحلة النزوح والخوف والترقب.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، تلقّت سارة الضربة الأقسى. استهدفت غارة إسرائيلية بناية سكنية غرب مدينة غزة، فقُتل والدها سامح، لتصبح الطفلة الناجية الوحيدة من أسرتها بأكملها.

في تلك اللحظة، لم تعد سارة مجرد طفلة يتيمة، بل أصبحت رقماً جديداً في قائمة طويلة من الأطفال الذين فقدوا كل شيء. أطفال نجوا من الموت، لكنهم وجدوا أنفسهم وحيدين في مواجهة الحياة.

وتشير تقديرات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن أعداد الأيتام في قطاع غزة اقتربت من 50 ألف طفل، بينما يشكل الأطفال النسبة الأكبر من الناجين الوحيدين داخل عائلاتهم. إنها أرقام تعكس حجم الكارثة الاجتماعية التي خلفتها الحرب، حيث لا يقتصر الفقد على الأرواح، بل يمتد إلى تفكك العائلات وانقطاع السلالات العائلية كاملة.

لكن مأساة سارة لم تنته عند هذا الحد.في مساء أول أيام عيد الأضحى، وبعد ساعات من زيارتها لقبر والدها، كانت تجلس في منزل جدها لأمها تتأمل صور أسرتها الراحلة. همست بكلمات بسيطة تختصر كل ما عاشته: "اشتقت إلهم".

لم يمهلها الموت طويلاً. دوّت الصواريخ، واستهدفت الطائرات المنزل الذي كانت فيه. خلال ثوانٍ قليلة، استشهدت سارة برفقة خالتها إسراء وجدها عماد.

وهكذا انتهت الحكاية التي بدأت بطفلة نجت من الموت أكثر من مرة، لكنها لم تجد طريقاً للنجاة من الفقد.

برحيل سارة، أُغلقت صفحة عائلة كاملة. الأب والأم والابنان ثم الطفلة الأخيرة. لم يبقَ أحد يحمل الاسم أو يروي الحكاية. وكما اختفت آلاف العائلات من السجل المدني الفلسطيني، اختفت عائلة سارة أيضاً من الحياة، لتبقى قصتها شاهداً على حرب لم تكتفِ بقتل الأفراد، بل محو عائلات بأكملها من الوجود.

وتبقى كلمات عمتها فاطمة معلقة في الهواء، كأنها تلخص وجع غزة كله:"ماذا فعل الأطفال حتى يُكتب عليهم كل هذا المصير؟".