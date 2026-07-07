حسام حسن: أي إنسان لا يتعاطف مع فلسطين يفقد معنى الإنسانية

وجه المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، رسالة إنسانية مطولة بشأن معاناة الشعب الفلسطيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن حديثه لا يحمل أي أبعاد سياسية، وإنما يعبر عن موقف إنساني تجاه ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة.

وقال حسام حسن إن رفعه العلم الفلسطيني عقب تأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي لم يكن تصرفًا مخططًا له، بل جاء بصورة عفوية نتيجة ما يشعر به تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يفصل بين كونه مدربًا لكرة القدم وكونه إنسانًا يشاهد يوميًا صور القتل والدمار.

وأضاف أن القضية الفلسطينية بالنسبة له ليست قضية دين أو جنسية أو انتماء سياسي، وإنما قضية إنسانية بحتة، معتبرًا أن أي إنسان يشاهد ما يحدث للأطفال والنساء وكبار السن في غزة ولا يتعاطف معهم، فإنه يفقد جوهر الإنسانية.

وأكد أن الشعب المصري يقف تاريخيًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية ستبقى في قلب كل مصري، مشددًا على أن تضامنه مع الفلسطينيين يعبر عن مشاعر ملايين المصريين والعرب.

وتساءل حسام حسن كيف يمكن للعالم أن يشاهد يوميًا صور الضحايا والدمار والنزوح، ثم يواصل حياته وكأن شيئًا لم يحدث، مؤكدًا أن المدنيين الفلسطينيين لا ذنب لهم فيما يجري، وأن من حقهم أن يعيشوا حياة طبيعية مثل بقية شعوب العالم.

وأشار إلى أن الأطفال الفلسطينيين حُرموا من أبسط حقوقهم، وأن النساء وكبار السن يدفعون ثمنًا باهظًا للحرب، داعيًا المجتمع الدولي إلى النظر إليهم بعين الإنسانية بعيدًا عن الحسابات السياسية.

وانتقد ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية، قائلًا إن العالم يتحرك بسرعة للدفاع عن حقوق الإنسان في أماكن مختلفة، بينما يقف صامتًا أمام معاناة الفلسطينيين، مضيفًا أن الإنسانية لا ينبغي أن تكون انتقائية.

كما قارن بين حجم الاهتمام العالمي ببعض القضايا الأخرى وبين الصمت تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون، معتبرًا أن الضمير الإنساني يجب أن تكون له معايير واحدة عندما يتعلق الأمر بحياة المدنيين.

وأكد أن رسالته ليست موجهة ضد أحد، وإنما هي دعوة لوقف معاناة شعب بأكمله، مطالبًا بمنح الفلسطينيين حقهم في الحياة والأمن والسلام، ومشددًا على أن الرياضيين، مثل غيرهم، من حقهم التعبير عن مواقفهم الإنسانية.

واختتم حسام حسن حديثه بنداء مؤثر، دعا خلاله المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل المدنيين الفلسطينيين، قائلًا: “اتركوا هذا الشعب يعيش… الأطفال والنساء والشيوخ يستحقون الحياة، وهذا أقل حق لأي إنسان”، مؤكدًا أن التعاطف مع فلسطين هو تعاطف مع الإنسانية قبل أي شيء آخر.

ويأتي حديث حسام حسن بعد أيام من رفعه العلم الفلسطيني على أرض الملعب عقب فوز منتخب مصر على أستراليا والتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، وهي اللقطة التي انتشرت على نطاق واسع وأثارت تفاعلًا كبيرًا، قبل أن يعود المدرب المصري ويؤكد في مؤتمره الصحفي أن موقفه كان إنسانيًا بحتًا، داعيًا إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وترك المدنيين يعيشون في أمن وسلام.