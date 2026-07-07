نقيب الموظفين العموميين: تأخر عمل اللجنة الإدارية يفاقم الفراغ الإداري ويهدد حقوق الموظفين

قال نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة، خليل حمادة، إن تأخر مباشرة اللجنة الإدارية لأعمالها تسبب في حالة من الفراغ الإداري الخطير، مؤكداً أن غياب جهة إدارية صاحبة صلاحيات واضحة وقادرة على إدارة الشأن العام وفق القانون ينعكس سلباً على مختلف مناحي الحياة ويؤدي إلى تفاقم الأزمات.

وأوضح حمادة أن الموظفين العموميين يعيشون حالة من القلق وعدم اليقين بشأن مستقبلهم الوظيفي وحقوقهم المالية، في ظل استمرار تراجع الرواتب وعدم انتظام صرفها.

وأضاف أن الموظفين كانوا يتقاضون في بداية الحرب نحو ألف شيكل على فترات متقاربة نسبياً، ثم أصبحت تصرف كل شهرين أو ثلاثة أشهر، وبمبالغ لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الحياة، مشيراً إلى أن متوسط ما يصل للموظف شهرياً لا يتجاوز بضع مئات من الشواكل.

وبيّن أن عدد الموظفين العموميين في قطاع غزة يتراوح بين 45 و50 ألف موظف، مع وجود متغيرات مستمرة تتعلق بالتقاعد والاستحقاقات الوظيفية، ما يتطلب وجود جهة إدارية فاعلة لمتابعة هذه الملفات وتنظيمها.

وأكد حمادة أن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ما زالت تواصل تقديم خدماتها رغم الظروف الصعبة، وعلى رأسها وزارة الصحة التي لم تتوقف عن العمل منذ بداية الحرب، إلى جانب وزارة التربية والتعليم وعدد من الوزارات الأخرى التي تسعى للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن البيانات الوظيفية للموظفين ما زالت محفوظة لدى الجهات الحكومية ولم تُفقد، إلا أن الموظفين بحاجة إلى تفعيل ملفاتهم الإدارية والمالية، بما يشمل الرواتب والترقيات والتقييمات الوظيفية وحفظ الحقوق المكتسبة، إضافة إلى توفير تطمينات واضحة بشأن مستقبلهم.

ودعا حمادة اللجنة الإدارية إلى الانخراط بصورة أكبر في قضايا المواطنين والموظفين، وإظهار حضور أكثر فاعلية في التعامل مع الملفات الملحة التي تواجه قطاع غزة، بما في ذلك الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والقرارات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وشدد على أن موظفي غزة منفتحون على الحوار والتفاوض مع اللجنة بما يضمن حماية حقوقهم، مؤكداً في الوقت ذاته رفض أي محاولات لتجاوز حقوق الموظفين أو القفز عليها. وقال: "نحترم اللجنة ونتطلع إلى العمل معها بما يحفظ حقوق الموظفين، لكن أي مساس بهذه الحقوق أو تجاوز لها سيواجه برد فعل قوي من قبل موظفي غزة، لأن حقوق الموظفين ليست قابلة للتنازل أو الالتفاف عليها".