تذكرة مباراة إنجلترا والنرويج تُعرض مقابل 8 ملايين دولار

تحولت مباراة إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 إلى الحدث الأكثر سخونة خارج المستطيل الأخضر، بعدما سجلت منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عرضًا غير مسبوق لتذكرة واحدة بلغت قيمتها أكثر من 6 ملايين جنيه إسترليني (نحو 8.05 ملايين دولار).

وجاء الارتفاع القياسي في الأسعار عقب تأهل المنتخب الإنجليزي إلى ربع النهائي، وسط إقبال جماهيري هائل على حضور المواجهة المرتقبة، ما دفع بعض أصحاب التذاكر إلى عرضها بأسعار فلكية عبر المنصة الرسمية لإعادة البيع.

وذكرت صحيفة The Standard البريطانية أن أعلى سعر معروض على المنصة بلغ 8.05 ملايين دولار لتذكرة من الفئة الأولى، في رقم لم يسبق أن سُجل في تاريخ بطولات كأس العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يمثل سعرًا معروضًا من أحد البائعين، وليس عملية بيع مؤكدة.

ولم تقتصر الزيادات على الفئة الأولى، إذ أظهرت المنصة عروضًا لتذاكر الفئة الثانية وصلت إلى 103,500 دولار، بينما بلغ أعلى سعر لتذاكر الفئة الثالثة 57,500 دولار. أما أسعار الفئة الأولى، فتراوحت بين 3214 دولارًا و8.05 ملايين دولار، في انعكاس واضح لحجم الطلب الاستثنائي على المباراة.

وفي السياق ذاته، كانت صحيفة The Telegraph قد رصدت أن أقل سعر متاح على المنصة بلغ 1955 دولارًا (نحو 1465 جنيهًا إسترلينيًا)، مع الإشارة إلى أن الأسعار تتغير باستمرار تبعًا للعروض الجديدة وحجم الإقبال على الشراء.

ويأتي هذا الارتفاع غير المسبوق بعدما نفدت جميع التذاكر الأصلية للمباراة، فيما باتت منصة إعادة البيع الرسمية الخيار الوحيد أمام الجماهير الراغبة في حضور المواجهة، الأمر الذي فتح الباب أمام موجة مضاربات دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ البطولة