حماس: استقالة لجنة العمل الحكومي تمهّد لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الحركة اتخذت "خطوة إيجابية جديدة" باتجاه تنفيذ ما أعلنته سابقًا بشأن عدم المشاركة في ترتيبات إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك من خلال استقالة لجنة العمل الحكومي في القطاع.

وقال قاسم، في تصريحات صحفية نقلها موقع "الرسالة نت"، إن قرار استقالة اللجنة والإبقاء على الجوانب الفنية والإدارية فقط لضمان استمرار تقديم الخدمات، يأتي استجابة للمصلحة الوطنية، ولإزالة الذرائع التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن الحركة عملت منذ اندلاع الحرب على طرح صيغ وطنية توافقية لإدارة قطاع غزة، أسفرت في نهاية المطاف عن التوافق على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة خلال الاجتماعات التي عُقدت في القاهرة، إلا أن الاحتلال ما زال يمنع دخولها إلى القطاع.

وأشار إلى أن قرار الحركة جاء بعد استكمال جميع الإجراءات المهنية والفنية والإدارية اللازمة لتسليم مهام إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تسريع دخول اللجنة إلى غزة ومباشرة عملها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة، محمد الفرا، استقالة اللجنة، تمهيدًا لنقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، في إطار تنفيذ التفاهمات المتعلقة بترتيبات المرحلة المقبلة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، خلال مؤتمر صحفي، أن الموظفين الحكوميين سيواصلون أداء مهامهم على المستويين الفني والمهني لضمان عدم انقطاع الخدمات الأساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح أن القرار يأتي انطلاقًا من المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وفي ظل استمرار الحرب، وتأخر عمليات الإعمار، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وعدم انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي جميع الأطراف المعنية إلى الإسراع في استكمال إجراءات دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتمكينها من ممارسة مهامها الوطنية والإدارية، بما يسهم في تعزيز صمود المواطنين والتخفيف من معاناتهم.