فصائل المقاومة ترحب باستقالة لجنة الطوارئ وتدعو للإسراع بتمكين اللجنة الوطنية من إدارة غزة

رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، بقرار لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة تقديم استقالتها، معتبرة أن الخطوة تعكس الجدية والحرص على إنجاح الجهود الرامية إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ونقل مسؤولية إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وقالت الفصائل، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة تأتي استجابة للمصلحة الوطنية العليا، داعية الأطراف المعنية إلى التحرك العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، بما يمكنها من مباشرة مهامها في إدارة شؤون القطاع.

وثمنت الفصائل الجهود التي بذلتها لجنة الطوارئ الحكومية، إلى جانب العاملين في المؤسسات الحكومية، الذين واصلوا أداء مهامهم في ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب، رغم ما تعرضوا له من استهداف ومخاطر أثناء تأدية واجبهم.

وأكدت ضرورة الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين في المؤسسات الحكومية، تقديرًا لدورهم في ضمان استمرارية الخدمات خلال فترة الحرب.

كما دعت الفصائل جميع الأجهزة الحكومية المدنية والأمنية في قطاع غزة إلى مواصلة أداء واجباتها الوطنية والإنسانية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومنع حدوث أي فراغ إداري خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين تسلم اللجنة الوطنية مهامها رسميًا.