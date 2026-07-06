الاحتلال يفرج عن 17 أسيرًا من قطاع غزة وصلوا إلى مستشفى ناصر عبر الصليب الأحمر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 17 أسيرًا من قطاع غزة، بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة، ووصلوا إلى القطاع عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفادت مصادر محلية بأن الأسرى المحررين وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث جرى نقلهم بالتنسيق مع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني، عقب الإفراج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت عملية نقل الأسرى المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى داخل قطاع غزة، بالتعاون مع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وضمت قائمة الأسرى المفرج عنهم: زكريا بلال عيد أبو لبدة، وموسى عادل موسى الشاعر من خان يونس، وخالد حسن علي أبو غرابة من دير البلح، وعماد رمضان عمر اشتيوي من حي الزيتون بمدينة غزة، ومحمد عبد الله محمد البشيتي، ويوسف عبد الله محمد البشيتي من مخيم المغازي.

كما شملت القائمة رائد محمد سعيد أبو ريالة، ومحمود إسماعيل عبد الغفار جحجوح، وأمين بهجت محمد أبو عودة من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إضافة إلى رمضان أسامة سليم أبو عمر، ونمر مازن أحمد القرعان، وضياء حازم أحمد القرعان، وجمعة مازن أحمد القرعان، وزهير أحمد جمعة القرعان من منطقة الزوايدة.

ومن بين المفرج عنهم أيضًا معمر أيمن محمود الحلو من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومحمد جهاد جزاع الصوفي من مدينة غزة، وحمادة ياسر عبد البن من شمال قطاع غزة.

وتواصل سلطات الاحتلال الإفراج عن أعداد محدودة من معتقلي قطاع غزة على فترات متباعدة، فيما تظهر على العديد منهم آثار التعذيب والإرهاق وسوء المعاملة نتيجة الظروف القاسية التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

وبحسب معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 9600 أسير، بينهم نحو 1250 معتقلًا من قطاع غزة تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن ما يسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، إضافة إلى 90 أسيرة ونحو 350 طفلًا.