تصاعد الاقتحامات بالضفة.. استراتيجية إسرائيلية لترسيخ مشروع الضم

تشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة تصعيداً غير مسبوق في وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، وسط عمليات مداهمة يومية تتخللها اعتقالات واسعة وتدمير للبنية التحتية وفرض حصار على عدد من المناطق.

ولم تعد تلك الاقتحامات أحداثاً أمنية متفرقة، بل تحولت إلى مشهد يومي يعكس مرحلة جديدة من التصعيد تهدف إلى فرض وقائع ميدانية وسياسية على الأرض، بالتوازي مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

ومن الواضح أن الاحتلال يستغل حالة الانشغال الإقليمي والدولي، حسبما يرى مراقبون، لتسريع مشروعه الرامي إلى تكريس السيطرة على الضفة وضمها فعلياً، في ظل غياب تحرك سياسي فلسطيني قادر على مواجهة هذه السياسات.

الجريمة السياسية

ويقول الخبير في الشأن السياسي من جنين، عدنان الصباح، إن ما يجري اليوم ليس تصعيدًا طارئًا، وإنما استمرار لمشروع إسرائيلي لم يتوقف يومًا، يهدف إلى تهويد الضفة الغربية وتحويلها إلى جزء من دولة الاحتلال.

ويؤكد الصباح في حديثه لـ "الرسالة نت"، أن الاحتلال كثّف خلال الفترة الحالية من وتيرة اقتحاماته مستفيدًا من "الغياب السياسي الكامل" للسلطة في رام الله ومنظمة التحرير، وعدم وجود استجابة حقيقية لحجم التحديات التي تواجه الضفة الغربية، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو الشعبي.

ويرى أن الخطر لا يقتصر على الاعتداءات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال أو الجرائم اليومية التي يرتكبها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بل يمتد إلى "الجريمة السياسية"، المتمثلة في التصريحات المتكررة الصادرة عن مختلف مكونات المشهد السياسي الإسرائيلي، سواء من الحكومة أو أحزاب المعارضة، والتي تتفق جميعها على اعتبار كامل الأراضي الفلسطينية جزءًا من دولة الاحتلال.

وأشار الصباح إلى أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الأسبق المتطرف نفتالي بينيت الأخيرة تعكس هذا التوجه بوضوح، إذ أكد دعمه لتوسيع الاستيطان في مناطق "ج"، مع الإبقاء على ما تبقى من المناطق الفلسطينية ضمن إطار حكم ذاتي محدود، بما يعني – وفق الصباح – أن الفلسطينيين سيبقون سكانًا في أرض تخضع للسيادة الإسرائيلية، وليسوا أصحاب سيادة عليها.

واعتبر أن غياب الردود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية والعربية والدولية منح الاحتلال مساحة واسعة للمضي في تنفيذ مخططاته دون خشية من أي مساءلة أو ضغوط حقيقية.

غياب القيادة الموحدة

وتنعكس هذه السياسة، بحسب مراقبين، في تزايد وتيرة عمليات الهدم والتجريف داخل المخيمات، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والطرق، خاصة في جنين وطولكرم ونور شمس، حيث باتت العمليات العسكرية تمتد لساعات طويلة، وأحيانًا لأيام متواصلة، مخلفة دمارًا واسعًا ونزوحًا لآلاف المواطنين.

ويؤكد الصباح أن مواجهة هذه السياسات لا يمكن أن تتم من خلال ردود فعل فردية أو محلية، مهما بلغت شجاعة أبناء المخيمات والقرى والمدن، مشددًا على ضرورة وجود مشروع وطني فلسطيني موحد يجمع مختلف القوى السياسية حول برنامج كفاحي وسياسي واضح.

ويضيف أن استمرار المواجهة بشكل متفرق يجعل نتائجها محدودة، ويؤدي مع مرور الوقت إلى إضعاف قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود، في حين أن المرحلة الحالية تتطلب قيادة تمتلك رؤية موحدة وآليات عمل قادرة على تعزيز صمود المواطنين وتنظيم جهود المواجهة على المستويات كافة.

وينتقد الصباح أداء المؤسسة الرسمية الفلسطينية، معتبرًا أنها غائبة عن الفعل السياسي الحقيقي، سواء في التحرك العربي أو الدولي، أو في استثمار الأدوات القانونية التي تتيحها المنظومة الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية.

ويشير إلى أن بإمكان القيادة الفلسطينية، بصفتها عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدفع نحو عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة وفق آلية "الاتحاد من أجل السلام"، وهي آلية تمنح الجمعية العامة صلاحيات أوسع في حال تعطل مجلس الأمن بسبب استخدام حق النقض، بما يتيح إصدار قرارات ذات ثقل سياسي وقانوني، إلا أنه يرى أن هذه الخطوة لم تُستثمر حتى الآن رغم أهميتها.

ويؤكد أن الضفة الغربية تمثل الركيزة الأساسية في حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وأن صمودها لا ينفصل عن صمود قطاع غزة، موضحًا أن غزة بحاجة إلى ضفة قوية وقادرة على الفعل السياسي، كما تحتاج إلى غطاء وطني يحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية ويربط غزة بالقدس والضفة الغربية.

ويحذر من أن استمرار غياب القيادة الموحدة والبرنامج الوطني الجامع سيُضعف قدرة الفلسطينيين على مواجهة المشروع الإسرائيلي، في وقت يواصل فيه الاحتلال استغلال الانقسام السياسي وتراجع الضغوط الدولية لتوسيع الاستيطان، وتصعيد الاقتحامات، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض.

وفي ظل هذا المشهد، تبدو الضفة الغربية أمام مرحلة هي الأكثر حساسية منذ سنوات، مع استمرار العمليات العسكرية، واتساع الاستيطان، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، بينما تبقى المخاوف قائمة من أن يتحول التصعيد الحالي إلى واقع دائم يكرس السيطرة الإسرائيلية على الأرض.