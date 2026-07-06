حماس تحمل الاحتلال والوسطاء مسؤولية استمرار العدوان على غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، رغم الجهود المبذولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده، محذّرة من تداعيات استمرار الخروقات المتصاعدة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال واصل منذ فجر اليوم شنّ غارات وقصف مكثف على مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة أكثر من عشرين آخرين، في تصعيد جديد يعكس – بحسب البيان – تنصل الاحتلال من التزاماته واستمراره في استهداف المدنيين.

وأضافت حماس أن استمرار هذا “النهج الدموي” يأتي في إطار حرب إبادة متواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وسط غياب أي التزام فعلي من جانب حكومة الاحتلال ببنود الاتفاقات الموقعة، واستمرار استهدافها للمدنيين والبنى المدنية.

وحمّلت الحركة الوسطاء، إلى جانب ما وصفته بـ“مجلس السلام”، مسؤولية ما يجري من تصعيد، معتبرة أن عدم ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال سمح باستمرار عمليات القتل والانتهاكات بحق سكان القطاع.

كما أشارت إلى أن حكومة الاحتلال، بقيادة بنيامين نتنياهو، تواصل سياسة القتل والتدمير دون رادع، في ظل صمت دولي وعجز واضح عن فرض أي التزامات ملزمة توقف العدوان بشكل كامل.

ودعت الحركة الوسطاء والدول العربية والإسلامية إلى تكثيف تحركاتهم السياسية والدبلوماسية للضغط على الاحتلال من أجل وقف فوري وشامل للعدوان، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات سيبقي المنطقة أمام مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

واختتمت حماس بيانها بالتشديد على أن استمرار خروقات الاحتلال سيقوّض أي جهود تهدئة، وسيُبقي تداعيات الحرب مفتوحة على كل الاحتمالات.