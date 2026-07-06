الإعلام الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ وحل اللجنة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الاثنين، عن تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، استقالته الرسمية من منصبه، وإعلان حل لجنة الطوارئ الحكومية، في خطوة قال إنها تأتي ضمن ترتيبات انتقالية لإدارة الحكم في قطاع غزة.

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لما وصفه بـ”الاستعدادات الحكومية الكاملة” لتسليم إدارة القطاع إلى ما سماها “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، ضمن مسار إداري وتنظيمي تم عرضه على أطراف فلسطينية وفصائلية ومؤسسات مجتمع مدني، وبحضور ممثل أممي.

وأشار البيان إلى أن الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية، باستثناء المستويات الفنية والمهنية التي ستواصل عملها، سيبقون في مواقعهم لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث أي فراغ إداري، مؤكداً أنهم “موظفو دولة” وجاهزون للانتقال للعمل تحت إشراف اللجنة المرتقبة.

وأكد المكتب أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بترتيب البيت الداخلي وتخفيف معاناة السكان في ظل استمرار الحرب والحصار، داعياً إلى تسريع استكمال إجراءات تشكيل اللجنة الوطنية لتولي مهام إدارة القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل نقاشات فلسطينية داخلية متواصلة حول مستقبل إدارة قطاع غزة وآليات إعادة ترتيب المؤسسات الحكومية في المرحلة المقبلة.