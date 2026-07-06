4 شهداء وإصابات باستهداف مركبة وشقة بخانيونس ومدينة غزة

استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، يوم الإثنين، باستهداف مركبة بخانيونس وشقة سكنية وسط مدينة غزة، فيما ارتقى آخر متأثرًا بجراحه، وسط تواصل خروقات الاحتلال في القطاع.

وأفاد مراسل الرسالة باستشهاد مواطنان على الأقل، وإصابة عدد آخر باستهداف مركبة، قرب مدينة أصداء بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت مسيّرة إسرائيلية، مركبة قرب مفترض المطاحن، شمالي مدينة خان يونس، دون وقوع إصابات.

وفي مدينة غزة، قال مراسلنا إن مواطنين اثنين استشهدا، وأصيب عدد آخر، جرّاء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الأردني بحيّ تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وأشار مراسلنا إلى اندلاع حريق في الشقة المستهدفة بحيّ تل الهوا.

وبين أن شهيدا القصف هما: محمد فلاح دغمش وزوجته.

وفي وسط القطاع، ذكر مراسلنا، أن المواطن ناصر العواودة، استشهد، متأثرًا بجراحه جراء إصابته بشظية قذيفة مدفعية إسرائيلية شرقي قرية المصدر وسط القطاع.

وفي جنوبي قطاع غزة، قال مراسلنا إن الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي المناطق الشرقية لمدينة خانيونس.

وبين أن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف تجاه المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة، فيما أضلت زوارق الاحتلال النيران ببحر المدينة.

من جهته، قال الدفاع المدني إن طواقمه تمكنت من إنقاذ 4 مواطنين بصحة جيدة من عائلة عابد من داخل برج النيل بمدينة غزة جراء انهيار جزئي حدث داخل البرج.

وحذر الدفاع المدني السكان وأنذرهم بإخلاء البرج لتشكيله خطراً على حياتهم.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والتي بلغ عددها منذ العاشر من أكتوبر العام المنصرم، ما يزيد عن 3470 خرقًا.