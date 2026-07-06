تفاصيل فاضحة في تدخل ترمب المباشر لإلغاء طرد اللاعب الأمريكي

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن الكواليس التي سبقت قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تعليق عقوبة إيقاف مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، بما يسمح له بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما كان موقوفًا إثر طرده بالبطاقة الحمراء.

ووفقًا لما أورده موقع فوت ميركاتو نقلًا عن صحيفة نيويورك تايمز، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل شخصيًا في القضية، وأجرى اتصالًا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، مطالبًا بإعادة النظر في قرار إيقاف اللاعب.

وأضاف التقرير أن ترامب استعان بمحامي البيت الأبيض، قبل أن يجري، بالتعاون مع وزير التجارة هوارد لوتنيك ورئيس فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026 أندرو جولياني، تشكيل فريق من المحامين المستقلين للطعن قانونيًا في البطاقة الحمراء التي تلقاها بالوغون خلال مواجهة البوسنة والهرسك.

وبحسب المصدر ذاته، استند الطعن إلى أن حكم المباراة غيّر قراره الأولي بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وهو ما اعتبره الفريق القانوني مخالفًا لتفسير لوائح الفيفا، قبل أن يتم إبلاغ إنفانتينو رسميًا بهذه المبررات.

وبعد ساعات، أعلنت لجنة الانضباط في الفيفا تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة عام، مستندة إلى المادة (27)، وهو القرار الذي أتاح لبالوغون المشاركة أمام بلجيكا، وأثار موجة واسعة من الجدل بشأن توقيته والظروف التي سبقته.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تُعد سابقة استثنائية، إذ لم يشهد كأس العالم تدخلًا مشابهًا منذ نسخة 1962، عندما سُمح للنجم البرازيلي غارينشا بخوض المباراة النهائية بعد تدخل من السلطات البرازيلية آنذاك.

وفي المقابل، أكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أنه يدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة، اعتراضًا على القرار، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين ترامب وإنفانتينو، ومدى تأثير التدخلات السياسية في قرارات تخص أكبر بطولة كروية في العالم.