"أمي.. أين شعرك؟".. أسماء مقداد تخوض معركة السرطان من أجل أطفالها

كانت الشمس قد بدأت تميل نحو الغروب، بينما تقف أسماء مقداد أمام فرنها الطيني الصغير، تراقب الأرغفة وهي تنتفخ فوق النار. اعتادت أن تبدأ يومها مبكرًا، بين إعداد الطعام ورعاية أطفالها الثلاثة وخبز الخبز لعائلتها. لم تكن تشكو كثيرًا من التعب الذي يلازمها، فالإرهاق بالنسبة لأمهات غزة جزء من تفاصيل الحياة اليومية.

لكن التعب الذي كانت تظنه عابرًا كان يخفي خلفه معركة أكبر بكثير.

بعد سلسلة من الفحوصات، تلقت أسماء الخبر الذي قلب حياتها رأسًا على عقب: إصابتها بالسرطان.

في لحظة واحدة، تحولت حياتها من أم منشغلة بأطفالها وبيتها إلى مريضة تخوض معركة يومية مع المرض. وبينما كان همّها الأول دائمًا توفير حياة كريمة لأبنائها، أصبح همّها اليوم أن تبقى على قيد الحياة من أجلهم.

بدأت رحلة العلاج بما هو متاح من أدوية وإمكانات محدودة. كانت تذهب إلى جلساتها العلاجية وهي تحمل في قلبها أملاً بالشفاء، لكنها كانت تعود في كل مرة وقد ترك العلاج أثرًا جديدًا على جسدها.

تساقط شعرها تدريجيًا، ثم اختفت حواجبها. وحين جلس أطفالها حولها ذات يوم، انهالت عليها الأسئلة التي مزقت قلبها أكثر من أي ألم جسدي. "أمي، أين شعرك؟" "لماذا سقطت حواجبك؟" "هل أنتِ مريضة كثيرًا؟"

كانت تنظر إلى عيونهم الصغيرة الحائرة وتحاول أن تبتسم. تخبرهم أن الدواء قوي، وأنه يساعدها على مقاومة المرض، وأن شعرها سيعود يومًا ما. لكنها حين تبتعد عنهم، كانت تبكي بصمت خوفًا من أن تعجز عن إكمال الطريق معهم.

لا تخشى أسماء الألم بقدر ما تخشى فكرة أن يُحرم أطفالها من أمهم.

كل ما تريده اليوم هو أن تراهم يكبرون أمام عينيها، وأن تربيهم تربية صالحة، وأن تكون حاضرة في تفاصيل حياتهم الصغيرة؛ في أول نجاح، وأول فرحة، وأول خطوة نحو المستقبل.

وتدرك أسماء أنها ليست وحدها في هذه المعاناة. فبحسب تقديرات حديثة، يعيش في قطاع غزة نحو 11 ألف مريض سرطان، بينما تُسجل آلاف الإصابات الجديدة سنويًا. ويواجه المرضى في القطاع أزمة خانقة بسبب نقص الأدوية والعلاجات التخصصية، في وقت تشير فيه تقارير صحية إلى تسجيل وفيات شبه يومية بين مرضى السرطان نتيجة تعذر الوصول إلى العلاج المناسب.

وسط هذه الأرقام، تبدو أسماء مجرد رقم جديد في قوائم المرضى، لكنها بالنسبة لأطفالها عالم كامل.

ورغم كل ما فقدته من قوة وشعر وصحة، ما زالت تتمسك بشيء لم يستطع المرض أن ينتزعه منها: إرادة الحياة.

فالأم التي كانت تصنع الخبز بيديها على فرن من الطين، ما زالت تحاول أن تصنع لأطفالها مستقبلًا من الأمل، وأن تهزم السرطان لا من أجل نفسها فقط، بل من أجل ثلاثة أطفال ينتظرون كل صباح أن تبقى أمهم إلى جانبهم.

في غزة، حيث تتقاطع قسوة المرض مع قسوة الواقع، تواصل أسماء مقداد معركتها بصمت. وبين جرعة علاج وأخرى، وبين سؤال طفل ودمعة أم، يبقى حلمها الوحيد بسيطًا وواضحًا: أن تشفى، وأن تعود لاحتضان أطفالها، وأن تمنحهم سنوات أخرى من الحب والحياة.