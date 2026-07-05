ترامب يتدخل في أزمة تحكيمية بالمونديال .. فيفا يجمد بطاقة حمراء عن لاعب أمريكي

أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجدل المثار حول البطاقة الحمراء التي حصل عليها مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون خلال مباراة البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026، بعدما قررت لجنة الانضباط تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي، ما أتاح للاعب المشاركة في مواجهة بلجيكا ضمن دور الـ16.

وكان طرد بالوغون قد أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل الولايات المتحدة، حيث اعتبر الجهاز الفني للمنتخب الأمريكي وعدد من المحللين أن القرار كان قاسيًا ولا يتناسب مع طبيعة المخالفة، فيما طالب كثيرون بمراجعة العقوبة قبل المباراة المقبلة.

وامتد الجدل إلى الساحة السياسية، إذ وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو البطاقة الحمراء بأنها “ظالمة”، معربًا عن دعمه للمنتخب الأمريكي، في وقت تصاعدت فيه المطالبات بإعادة النظر في القرار.

وأعلنت لجنة الانضباط في فيفا تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف استنادًا إلى المادة (27) من قانون الانضباط، بحيث يصبح بالوغون مؤهلًا للمشاركة أمام بلجيكا، مع إبقاء العقوبة معلقة لمدة عام على سبيل الاختبار، تُفعّل فقط في حال ارتكاب مخالفة مماثلة خلال تلك الفترة.

وعقب القرار، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة شكر إلى الاتحاد الدولي عبر منصة “تروث سوشيال”، قال فيها: “شكرًا لفيفا على فعل ما هو صواب، والتراجع عن ظلم كبير.”

وأعاد القرار أحد أبرز مهاجمي المنتخب الأمريكي إلى قائمة الفريق قبل المواجهة الإقصائية، في قضية تحولت خلال أيام من واقعة تحكيمية داخل الملعب إلى ملف حظي بمتابعة سياسية وإعلامية واسعة.