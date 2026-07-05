رد رسمي من فيفا بشأن رفع حسام حسن لعلم فلسطين

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجدل الذي أثير عقب رفع مدرب منتخب مصر، حسام حسن، لعلم فلسطين بعد تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، مؤكداً أن أعلام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي مسموح برفعها داخل ملاعب البطولة.

وجاء موقف فيفا في رد رسمي لوكالة أسوشيتد برس، بعدما طُرح عليه سؤال بشأن الواقعة التي أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية، خاصة في إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال الاتحاد الدولي إن “الأعلام التي تمثل الاتحادات الأعضاء الـ211 في فيفا مسموح بها في بطولات فيفا، كما أن الجماهير مرحب بها لرفعها داخل الملاعب، وفق اللوائح ومدونة السلوك المعمول بها خلال البطولة.”

ويعني هذا الموقف أن العلم الفلسطيني يندرج ضمن الأعلام المسموح بها، باعتبار أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعد أحد الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة فيفا.

ولم يتضمن رد الاتحاد الدولي أي إشارة إلى اتخاذ إجراءات انضباطية بحق حسام حسن، في أول تعليق رسمي من فيفا منذ انتشار صور المدرب المصري وهو يحتفل حاملاً العلم الفلسطيني عقب نهاية المباراة.

وكانت واقعة رفع العلم قد أثارت ردود فعل متباينة، بعدما اعتبرتها وسائل إعلام وشخصيات إسرائيلية موقفاً سياسياً، فيما رأى آخرون أنها تندرج ضمن التعبير عن التضامن مع دولة يمثلها اتحاد وطني عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويأتي توضيح فيفا ليضع إطاراً قانونياً واضحاً للواقعة، مؤكداً أن رفع أعلام الاتحادات الوطنية الأعضاء، ومن بينها علم فلسطين، يدخل ضمن ما تسمح به لوائح البطولة، طالما جرى الالتزام بضوابط السلوك والتنظيم المعتمدة في منافسات كأس العالم.