إحصائية رسمية: ارتفاع عدد المواليد إلى 2775 في قطاع غزة خلال يونيو

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية في قطاع غزة تسجيل 2775 مولودًا جديدًا و193 حالة وفاة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وفقًا لبياناتها الرسمية.

وأوضحت الإدارة أن عدد المواليد الذكور بلغ 1454 مولودًا، بما يشكل 52.3% من إجمالي المواليد، فيما بلغ عدد الإناث 1321 مولودة بنسبة 47.7%.

وبيّنت الإحصائية أن محافظة غزة تصدرت محافظات القطاع في عدد المواليد الجدد، بتسجيلها 952 مولودًا، تلتها محافظة شمال غزة بـ520 مولودًا، ثم محافظة خان يونس بـ503 مواليد، فيما سُجلت 404 مواليد في المحافظة الوسطى، و396 مولودًا في محافظة رفح.

وفيما يتعلق بالوفيات، أفادت الإدارة بتسجيل 193 حالة وفاة خلال الشهر ذاته، منها 137 حالة بين الذكور بنسبة 70.9%، و56 حالة بين الإناث بنسبة 29.1%.

وأكدت الإدارة العامة للأحوال المدنية أن هذه البيانات تستند إلى السجلات الرسمية التي توثق بصورة دورية ومستحدثة وقائع المواليد والوفيات في محافظات قطاع غزة.