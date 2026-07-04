أسود الأطلس يواصلون كتابة التاريخ.. ثلاثية كندا تقود المغرب إلى ربع نهائي المونديال

واصل المنتخب المغربي تأكيد مكانته بين كبار منتخبات العالم، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 للمرة الثانية توالياً، إثر فوزه المستحق على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة، مساء السبت، في افتتاح منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واحتضن ملعب هيوستن المواجهة التي جاءت بعد ساعات من اكتمال عقد المتأهلين إلى ثمن النهائي، ليضرب “أسود الأطلس” موعداً جديداً مع التاريخ، في انتظار التعرف على منافسهم المقبل الذي سيكون الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي.

أوناحي يفتح الطريق.. ورحيمي يختتم الاحتفال

فرض المنتخب المغربي أفضليته على معظم فترات اللقاء، إلا أن الشوط الأول انتهى دون أهداف رغم المحاولات المتبادلة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، احتاج رجال المدرب محمد وهبي إلى خمس دقائق فقط لفك الشيفرة الدفاعية الكندية، عندما افتتح عز الدين أوناحي التسجيل بتسديدة متقنة منحت المغرب الأفضلية.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثماني دقائق، عاد أوناحي ليوقع على هدفه الشخصي الثاني، بعدما استغل تمريرة رائعة من إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء، ليسددها مباشرة في الشباك ويؤكد تفوق المنتخب المغربي.

وفي الوقت بدل الضائع، اختتم البديل سفيان رحيمي مهرجان الأهداف، بعدما قاد إبراهيم دياز هجمة مرتدة مثالية أنهاها مهاجم العين الإماراتي بنجاح، ليمنح المغرب انتصاراً عريضاً بثلاثية نظيفة.

إنجاز تاريخي جديد لـ”أسود الأطلس”

وعلى الرغم من بعض المحاولات الكندية، حافظ الحارس ياسين بونو على نظافة شباكه بعدما تصدى لعدة فرص محققة، بينما فرض المنتخب المغربي سيطرته على مجريات اللقاء واستحوذ على الكرة في أغلب الفترات.

وبهذا الفوز، رفع المغرب سلسلة مبارياته المتتالية دون هزيمة في كأس العالم إلى خمس مباريات، وهو رقم قياسي عربي وأفريقي، بعدما تعادل مع البرازيل وهولندا بنتيجة (1-1)، وحقق ثلاثة انتصارات متتالية أمام إسكتلندا (1-0)، وهايتي (4-2)، ثم كندا (3-0).

ويضرب المنتخب المغربي موعداً في الدور ربع النهائي بمدينة بوسطن يوم 9 يوليو، حيث ينتظر مواجهة الفائز من القمة المرتقبة بين فرنسا وباراغواي، في رحلة جديدة نحو مواصلة الحلم المونديالي.

ولم يكتفِ المنتخب المغربي بحجز مقعده في الدور ربع النهائي، بل واصل كتابة التاريخ بعدما بلغ هذا الدور للمرة الثانية توالياً، ليؤكد أن إنجاز نسخة 2022 لم يكن استثناءً، وإنما بداية لحقبة جديدة يعيش فيها “أسود الأطلس” بين كبار المنتخبات العالمية.

كما رفع المغرب رصيده إلى 10 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، معادلاً الرقم القياسي لأكثر منتخب أفريقي تسجيلاً في نسخة واحدة من البطولة، وهو الرقم الذي حققه منتخب السنغال، ليصبح “أسود الأطلس” على بعد هدف واحد فقط من الانفراد بالرقم التاريخي للقارة السمراء، مع استمرار مشوارهم في البطولة.