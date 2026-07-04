شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين شرق مدينة غزة

استشهد مواطن وأصيب عدد آخر، اليوم، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع المراجعة، قرب مفترق عسقولة شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو محمد نجيب عاشور، الذي ارتقى إثر استهداف مباشر للمجموعة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن تُعرف بعد طبيعة إصاباتهم.

ويأتي هذا القصف في سياق استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تواصل سقوط الشهداء والجرحى جراء الاستهدافات المتكررة للمدنيين.