حين عاد الطفل سند بقلبٍ جديد... وجد الحرب في انتظاره

لم تكن أم محمود جندية تتوقع أن تنتهي رحلة علاج حفيدها الصغير سند، لتبدأ رحلة أخرى أكثر قسوة في غزة.

فبعد أسابيع قضاها في مصر، حيث خضع الطفل لعملية قلب مفتوح لعلاج مشكلة قلبية كان يعاني منها، حملته جدته بين ذراعيها عائدة إلى قطاع غزة، وهي تأمل أن يبدأ حياة جديدة بقلب أكثر قدرة على النبض. لكن ما كان ينتظرهما لم يكن التعافي، بل واقعًا يثقل كاهل المرضى والناجين على حد سواء.

منذ اللحظة الأولى التي رافقت فيها حفيدها خارج غزة، لم تكن أم محمود مجرد مرافقة لمريض، بل أصبحت أمًا ثانية له، تسهر على أدويته، وتنتظر خروجه من غرفة العمليات، وتراقب نبضه وأنفاسه بقلق لا ينتهي. كانت تعلم أن نجاح العملية ليس نهاية الطريق، بل بداية مرحلة تحتاج إلى متابعة طبية منتظمة، وأدوية، وغذاء مناسب، وبيئة آمنة تساعد جسده الصغير على التعافي.

لكن العودة إلى غزة قلبت كل الحسابات.

فالقطاع الذي أنهكته الحرب يفتقر إلى كثير من مقومات الرعاية الصحية، فيما يعيش آلاف المرضى وسط نقص في الأدوية، وتضرر للمستشفيات، وصعوبة في الوصول إلى العلاج المتخصص. وفي مثل هذه الظروف، تتحول متابعة طفل أجرى عملية قلب مفتوح إلى تحدٍ يومي، لا يتعلق بالمرض وحده، بل بكل تفاصيل الحياة.

تحمل أم محمود همّ حفيدها أينما ذهبت، وتراقب حالته باستمرار، مدركة أن أي تأخير في العلاج أو انقطاع في الدواء قد يهدد ما تحقق بعد رحلة العلاج الشاقة. وبين الخيام والبيوت المدمرة وأصوات القصف، يبقى سند طفلًا يحاول أن يعيش مثل أقرانه، بينما يفرض عليه قلبه الصغير احتياطات لا تعرفها طفولته.

قصة أم محمود وسند ليست حالة فردية، بل واحدة من مئات القصص التي تكشف كيف تمتد آثار الحرب إلى المرضى، خصوصًا الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة لا تتوفر بسهولة في قطاع غزة. فحتى بعد نجاح العمليات الجراحية، تبقى رحلة التعافي معلقة على توفر العلاج، واستمرار المتابعة، والأمل في حياة أكثر استقرارًا.

في كل مرة تحتضن فيها أم محمود حفيدها، يبدو المشهد وكأنه انتصار صغير على المرض، لكنه في الوقت ذاته يختصر معركة أكبر يخوضها أطفال غزة، الذين لا يواجهون أمراضهم فقط، بل يواجهون حربًا تجعل أبسط حقوقهم في العلاج والحياة الآمنة حلمًا مؤجلًا.