سلطة الطاقة بغزة : الكيلوواط بـ25 شيكل كحد أقصى

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة أن الحد الأقصى لسعر بيع الكيلوواط/ساعة للمواطنين عبر المولدات التجارية هو 25 شيكلًا، مؤكدة أن التسعيرة تُحدَّث كل أسبوعين بما يراعي تكاليف التشغيل وأسعار الوقود والزيوت والصيانة.

ودعت السلطة، في بيان صدر اليوم السبت، أصحاب المولدات التجارية إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتعليماتها المتعلقة بتقديم الخدمة، مع التشديد على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، خاصة في مخيمات الإيواء.

كما أوصت المواطنين باستخدام وسائل الحماية الكهربائية، مثل "أمان الحياة" وقواطع الكهرباء المناسبة، والاعتماد على كوابل تتناسب مع حجم الاستهلاك، للحد من مخاطر الحرائق مع تزايد الأحمال خلال فصل الصيف.

وأكدت سلطة الطاقة أنها تستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفات التسعيرة أو تعليمات الخدمة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لوحدة تنظيم الكهرباء.