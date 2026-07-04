المستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم في الضفة بحماية جيش الاحتلال

واصل المستوطنون، فجر السبت، وبحماية قوات الاحتلال، اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من مناطق الضفة الغربية.

ففي شرق طوباس، أصيب مواطنون خلال هجوم شنه مستوطنون على تجمعات المواطنين في المنطقة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، ما استدعى نقل المصابين لتلقي العلاج.

وفي إذنا غرب الخليل، هاجم مستوطنون المواطنين في البلدة، واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

وشهدت قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، مساء الجمعة، هجمة من المستوطنين، أصيب فيها مواطنين، بجراح عدة، فيما واصلت جماعات المستوطنين صباح اليوم تواجدها بمحيط القرية.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصاعد هجمات المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية، والتي تستهدف المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم، وسط تحذيرات فلسطينية من استمرار الاعتداءات واتساع رقعتها.