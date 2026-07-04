كيف وصف أبو تريكة موقف حسام حسن تجاه فلسطين؟

أشاد نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة بالموقف الذي أظهره المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، عقب التأهل التاريخي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، بعد رفعه العلم الفلسطيني وإهدائه الفوز والتأهل إلى الشعب الفلسطيني.

وقال أبو تريكة، خلال الاستوديو التحليلي عقب المباراة، إن حسام حسن كان “صادقًا في مشاعره”، معتبرًا أن ما قام به يعكس وجدان المصريين تجاه القضية الفلسطينية، وأضاف: “نحن في مصر تربينا على القضية الفلسطينية، والشعب المصري كله تربى على القضية الفلسطينية.”

ووجّه أبو تريكة الشكر إلى مدرب منتخب مصر، مؤكدًا أن رسالته لامست مشاعر المصريين، وقال: “أشكر حسام حسن، لأنه عبّر عن مشاعر الشعب المصري.”

وجاءت تصريحات أبو تريكة بعد دقائق من المشهد الذي خطف الأنظار عقب نهاية المباراة، عندما حمل حسام حسن العلم الفلسطيني وطاف به أرضية الملعب احتفالًا بالتأهل، قبل أن يؤكد في المؤتمر الصحفي أن الإنجاز التاريخي يهديه إلى الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن “قلبه وروحه مع الشعب الفلسطيني”، وأن فرحة التأهل لا تقتصر على المصريين وحدهم، بل تمتد إلى الشعوب العربية.

وحظي موقف المدير الفني لمنتخب مصر بتفاعل واسع، بعدما تناقلت وسائل إعلام دولية وعربية صورة رفعه العلم الفلسطيني، إلى جانب تصريحاته التي ربط فيها الإنجاز الكروي برسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، لتصبح واحدة من أبرز لقطات مونديال 2026