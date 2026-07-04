من أرض الملعب إلى عناوين العالم؛ العلم الفلسطيني يرافق إنجاز مصر التاريخي

لم يكن المشهد الأكثر تداولًا بعد تأهل منتخب مصر التاريخي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 هدفًا أو ركلة ترجيح أو احتفالًا صاخبًا للاعبين، بل صورة واحدة اختزلت الرسالة كاملة؛ حسام حسن يحمل العلم الفلسطيني ويدور به في أرض الملعب، بينما كانت عدسات العالم تلاحق كل تفاصيل الاحتفال.

في دقائق معدودة، غادر العلم الفلسطيني حدود الملعب ليحضر في التقارير الإخبارية والصحف العالمية التي واكبت الإنجاز المصري، بعدما اختارت وسائل إعلام دولية بارزة أن تجعل من الصورة جزءًا أساسيًا من روايتها للمباراة، في تأكيد على أن الاحتفال لم يكن رياضيًا فحسب، بل حمل رسالة إنسانية واضحة وصلت إلى جمهور كأس العالم في مختلف القارات.

ولم يترك المدير الفني لمنتخب مصر مجالًا للتأويل، إذ عزز الصورة بتصريحات مباشرة عقب المباراة، معلنًا أن التأهل التاريخي يهديه إلى الشعب الفلسطيني، وقال: “قلبي وروحي مع الشعب الفلسطيني، وأهدي لهم هذا الفوز، كما أهديه إلى الشعب المصري وكل الشعوب العربية.” لتتحول الكلمات إلى امتداد طبيعي للصورة التي سبقتها، وتصبح الرسالة أكثر وضوحًا وانتشارًا.

الصحافة الدولية التقطت المشهد سريعًا، حيث أبرزت The Guardian رفع حسام حسن للعلم الفلسطيني وإهداءه الانتصار إلى الفلسطينيين ضمن تغطيتها للإنجاز المصري، معتبرة أن الرسالة كانت إحدى أبرز لحظات الاحتفال بعد صافرة النهاية. كما خصصت وسائل إعلام أخرى، بينها Times of India، تقارير كاملة للمشهد، مركزة على الجمع بين رفع العلم والتصريحات التي أطلقها المدرب المصري عقب المباراة.

ولأنها جاءت في أكبر حدث رياضي على مستوى العالم، لم تبق الصورة مجرد لقطة احتفال، بل تحولت إلى واحدة من أبرز مشاهد مونديال 2026، إذ انتقل العلم الفلسطيني من أرض الملعب إلى الصفحات الأولى للصحف وشاشات القنوات ومنصات التواصل، ليصبح حاضرًا في كل رواية تناولت الإنجاز المصري التاريخي.

هكذا، لم يكتفِ حسام حسن بقيادة مصر إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخها المونديالي، بل اختار أن يربط لحظة الإنجاز برسالة تضامن حملها بنفسه أمام أنظار العالم، لترافق خبر التأهل أينما وصل، ويصبح العلم الفلسطيني أحد أكثر رموز الاحتفال تداولًا في مونديال 2026.